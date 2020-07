Skyss: Passasjerer må selv ta ansvar om bussen er for full

Sommerruter og mye folk i Bergen gir fulle busser. – De reisende må selv ta ansvar for å holde avstand, sier Skyss.

Slik så linje 2 ut da den nærmet seg Bergen sentrum lørdag. – Sjåføren fortsatte å ta opp passasjerer selv etter at bussen var smekkfull, forteller Elisabeth Marie Vik. Foto: Elisabeth Marie Vik

Elisabeth Marie Vik og familien var turister i Bergen i helgen og skulle ta bussen til sentrum. Det ble en ubehagelig tur.

– Vi ble helt forbauset over det manglende smittevernet hos Skyss. Bussen ble fylt opp og det var ikke noe snakk om avstand, forteller Vik.

Hun forteller at både midtgangen og arealene rundt døren ble overfylt.

– Vi hadde med en barnehagegutt som har fått innprentet at han skal holde avstand. Han følte faktisk ubehag. Mange andre passasjerer reagerte også, og kommenterte at sjåføren ikke burde slippe på flere, sier Vik.

Slik så det ut på bussene frem til 9. juli. Nå kan man sitte ved siden av hverandre. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Kan ikke øke kapasiteten

Frem til 10. august kjører Skyss med sommerruter. Dette kan øke risikoen for trengsel etter hvert som bergensere, turister og studenter alle skal ut og reise samtidig.

– Passasjertallene viser at vi i juli har kjørt med 30–40 prosent færre passasjerer enn før sommerferieperioden. Dette er et normalt mønster som vi gjenkjenner fra tidligere år, sier Camilla Selch, leder for strategi og organisasjon i Skyss.

Hun sier at det ikke er mulig å sette inn ekstra avganger nå.

– På grunn av ferieavviklingen har vi ikke mulighet til ekstra kapasitet. Fra 10. august går Skyss over til høstruter. Høstruter betyr at vi går over til det tilbudet vi vanligvis har, når folk er tilbake på jobb og i skole, sier hun.

Til tross for sommerferie og korona, har passasjertallene begynt å nærme seg det normale igjen. Mange turister bidrar også til fulle busser. Dette bildet ble tatt i slutten av juni. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

– Må selv ta ansvar

– Men hva skal folk gjøre hvis bussen eller bybanen er full?

– De reisende må selv ta ansvar for kun å gå om bord dersom en kan holde avstand til andre. Det er nødvendig å unngå kontakt ansikt til ansikt. Ikke stå inntil seteradene og stå spredt i de åpne områder. Vi oppfordrer fortsatt til å unngå å reise kollektivt om en ikke må, svarer Selch.

Hun understreker:

– Ser man at bussen er full, så må man vurdere å vente på neste avgang.

Hun viser til Folkehelseinstituttets nye veileder for kollektivtransport som kom 9. juli. Den myket opp reglene, slik at man nå kan benytte de fleste sitteplassene om bord. Kun der det er seter som er plassert mot hverandre, har man nå sperret av annethvert sete.

– Ved å sitte skulder ved skulder er det mulig å avgrense ansiktskontakt, som er viktig for å hindre smitte. Bruk av sitteplasser skal derfor prioriteres fremfor ståplasser, sier hun.

– Ba oss trekke bakover

Vik mener det er for enkelt å legge ansvaret over på passasjerene alene.

– I vårt tilfelle fortsatte sjåføren å stoppe og ta opp passasjerer lenge etter at bussen var full. Han ba oss til og med om å trekke oss bakover i bussen. Jeg mener det burde vært mulig å få de digitale skiltene til å lyse «fullt» og så kjøre forbi noen stopp, sier hun.

– Men er ikke det synd for dem som står og venter?

– Ja, men vi har en pandemi, og folk har forståelse for at det er begrenset kapasitet da. Vi hadde tålt det helt fint. Men det er vanskelig å se hvor full bussen er og ta avgjørelsen når du står på stoppet.

Selch sier at det er vanskelig for sjåføren å vite hvor mange som skal av og på på hvert enkelt stopp, og gjentar at passasjerene selv må ta ansvar for at det er nok avstand mellom dem.