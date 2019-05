DRAMATISK: Fire turister befant seg i rekkehuset da det begynte å brenne. Man fryktet spredning, derfor ble totalt 22 personer evakuert. Det inkluderte de fire fra huset det brant i. FOTO: Per Lindberg

Flammene sto tre-fire meter over taket, bolig ubeboelig etter brann i Åsane

Det var dramatisk da 22 personer ble evakuert under en brann i Åsane lørdag morgen. Flammene sto tre-fire meter over taket av et hus som ble totalskadet. – Det er helt uvirkelig, sier husets eier.