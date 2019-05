FOR FØRSTE GANG: Benjamin Åsheim (14) og hans mor Ragnhild Steimler Åsheim gikk i 1. mai-tog for første gang under parolen «Stans klimaranet». FOTO: Eirik Brekke

Nærmere 3000 møtte opp for å markere 1. mai i Bergen

– Jeg går under parolen for klima. Det er fordi jeg synes det er viktig. Vi ser at det skjer en forskjell med jorden vår, og den er ikke til for å ødelegges eller brukes opp, sier Benjamin Aasheim (14), som gikk i 1. mai-tog for første gang.