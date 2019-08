Blått flertall kan ryke i nye Øygarden

SAMARBEID OG STRID: Etter valget for fire år siden bestemte Høyre og Ap seg for å samarbeide i Fjell kommune, med Tom Georg Indrevik (H) som varaordfører og Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) som ordfører. Nå er de to i valgkamp mot hverandre i nye Øygarden kommune. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)