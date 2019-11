– Vi forventer at det står en buss på andre siden

Hege Jacobsen er oppgitt over dårlig informasjon fra Skyss.

STOPP: Mange står og venter på buss ved Gjensidigegården, men det er ingen busser der. Hege Jacobsen

Tirsdag kveld oppsto det et større brudd i en vannledning i Sandviken. E39 er helt stengt mot Bergen på grunn av vannledningsbruddet, og onsdag morgen er det store utfordringer i trafikken inn mot sentrum.

På grunn av dette, begynte Hege Jacobsen på turen inn til byen i god tid før 08 for å nå en konferanse i Grieghallen.

GÅR: onsdag morgen er det mange folk som går inn til sentrum. Jan Stian Vold

Bussen gikk til Hellen skole, men der måtte alle ut av bussen og ta bena fatt.

– Ingen folk fra Skyss her

– Det var en person som informerte om at vi måtte komme oss til Gjensidigegården og at bussene ville gå derfra, sier Jacobsen.

Sammen med mange andre tok hun fatt på det hun beskriver som en liten fjelltur via Sandviken sykehus, til Munkebotn og ned til Ludebryggen.

– Der sto det allerede en haug med folk, men kun en buss. Da jeg spurte sjåføren om når han skulle kjøre, sa han om 17 minutter.

Det fikk Jacobsen til å reagere.

– Hvor er bussen som skal ta folk fra Bergen Nord videre? Vi forventer at det står en buss på andre siden. Det er ingen folk fra Skyss her, og heller ingen informasjon, sier hun og forteller at hun nå har bestemt seg for å gå inn til byen.

– Kjører så godt de kan

Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen i Skyss ber folk sjekke Skyss.no, og sier at siden oppdateres kontinuerlig.

– Ved Ludebryggen stopper linje 3 og 4 på busstoppet mot Åsane, og kjører gjennom Fløyfjellstunnelen mot sentrum. Årsaken er at leddbussene ikke klare å snu. Men det klarer linje 5 og 6, som kjører tilbake gjennom Sandviken til sentrum, sier Berntzen.

Ifølge Berntzen har de folk som viser vei til Ludebryggen, og som informerer om at det går busser derfra til sentrum.

– Bussen kjører så godt de kan etter forholdene. Men bussen står jo fast når trafikken står, og dette forplanter seg. Vi anbefaler folk å beregne god tid.

PÅ VEI: Her er folk på vei inn til sentrum til fots. Bård Bøe