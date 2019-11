Tilkalte politiet for å vekke kompisen, endte i arresten

Mann i 40-årene må svare for seg etter nattlig tulletelefon til politiet.

I 01-tiden natt til fredag rykket politiet ut til et hus i Sund etter en urovekkende telefon.

Ifølge operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt ringte en mann i 40-årene og fortalte at han hadde vært voldelig mot en annen mann.

Flere patruljer sendt ut

– Vi hadde andre, pågående oppdrag, men valgte å sende ut noen politipatruljer og ambulanse, forteller Magnussen.

Fremme på stedet viste det seg at hele telefonsamtalen var basert på rent oppspinn fra innringeren.

– Det var to menn på stedet, begge godt beruset. Han som hadde ringt inn forklarte at kameraten hadde sovnet fra drikkingen, og at han ville vekke ham på en hyggelig måte.

– Skulle bare tulle

– Og den hyggelig måten skulle altså være at politiet kom?

– Ja, han skulle bare tulle med dette. Men dette krevde ressurser fra både oss og helse. Mannen er anmeldt for falsk alarm og ble tatt med til arresten.

Falsk alarm er et eget straffebud som kan straffes med bot eller fengsel.

I paragrafen heter det blant annet at straff kan gis hvis noen «ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret.»

– Hva skjer videre?

– Når han blir edru, får han svare for det han har gjort.

Mannen som angivelig trengte vekking var i 50-årene.