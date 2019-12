Meteorologen: – Nå er det stille før stormen

Tirsdag kan det bli full storm på Vestlandet.

UVÆR PÅ VEI: Et kraftig lavtrykk er på vei mot Sør-Norge mandag kveld. Bildet viser vindforholdene tirsdag kveld, ifølge prognosene. Foto: Windy.com (faksimile)

Et kraftig lavtrykk som mandag kveld ligger like vest for Island, vil føre til sterk vind i store deler av Sør-Norge tirsdag.

I Hordaland vil det begynne å blåse opp tidlig natt til tirsdag, ifølge meteorolog Isak Slettebø ved Stormgeo.

– Nå er det stille før stormen. Viden vil øke på utover morgentimene tirsdag. Langs kysten venter vi stiv til sterk kuling, sier Slettebø til BT ved 22-tiden mandag kveld.

– Mulighet for full storm

Ifølge meteorologen er det verste været ventet tirsdag ettermiddag og kveld.

– Midt på dagen er det ventet stiv kuling i Bergen, men ute på øyene vil det nok bli sterk kuling til storm. Utover ettermiddagen vil det blåse godt, da er det mulighet for full storm.

Det er ventet rundt 50 millimeter regn fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

Den gode nyheten, om man skal tro prognosene, er at uværet vil avta tirsdag kveld. Lykken blir imidlertid kortvarig.

– Onsdag vil det begynne å blåse opp igjen til sterk kuling og muligens storm i Hordaland og deler av Sogn og Fjordane.

Advarer mot fjellovergangene

Natt til mandag var det mange stengte fjelloverganger, men dette var ingenting mot det som venter det kommende døgnet, sier Slettebø.

– Nå blir det mye verre. I morgen ville jeg ikke tatt turen over fjellet med mindre jeg var helt nødt. I så fall ville jeg tatt med matpakke og ekstra klær.

Gult farevarsel

I tillegg til kraftig vind er det ventet mye snø flere steder i landet de kommende dagene. Gult farevarsel er sendt ut for fjellet i Sør-Norge og for fjellene i Sogn og Fjordane, og det kan komme opp mot 20-40 cm snø, melder NTB.

Varsom.no melder også om betydelig snøskredfare på oransje farenivå på Sunnmøre, i Romsdal, Indre Fjordane, Indre Sogn, Hardanger, Voss og Heiane.

Mandag kveld er følgende ruter varslet innstilt som følge av uværet:

Nordfjordruten fra Selje mot Bergen tirsdag klokken 15.20 kanselleres på grunn av uvær. Også returen fra Bergen klokken 16.30 er innstilt.

Sogneruten innstiller avgangen fra Bergen til Sogndal tirsdag klokken 16.30 på grunn av uvær. Avgangen fremskyndes til klokken 12.30, melder Norled.

E16 Nærøydalen ved Stalheimen blir stengt fra tirsdag kveld klokken 22 til klokken 6 onsdag morgen. Det er fordi det er meldt svært mye nedbør, og rasfaren øker dermed betraktelig, melder Vegtrafikksentralen.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er mandag kveld åpne for trafikk, men Vegvesenet advarer mot glatte partier og redusert sikt.