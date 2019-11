Har fått 60–80 klager på svært glatte veier lørdag formiddag

Vegtrafikksentralen og politiet advarer om glatte veier mange steder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

ISETE: På Voss er det meldt om svært glatte veier lørdag. Statens vegvesens webkamera

Trafikkoperatør John Andreas Omdal hos Vegtrafikksentralen anslår at de har fått mellom 60 og 80 telefoner fra folk som klager på glatte veier i morgentimene lørdag.

– Vi har varslet entreprenørene som har kalt ut folk for å strø salt, og nå kan det være at det roer seg litt når saltet er kommet ut på veiene, sier Omdal.

På disse stedene er Vegtrafikksentralen blitt varslet om glatte veier:

Voss

Stalheimskleiva

Bulken

Hamlagrø

Fylkesvei 565 mellom Sletta og Austmarka i Lindås

Fylkesvei 565 mellom Austrheim og Knarvik

Manger

Radøy

Meland

Osterøy mellom Småland og Valestrand

Fylkesvei 57 fra Sande mot Dale i Sunnfjord

Fylkesvei 610 mellom Sande og Eldalsosen i Gaular

Riksvei 5 ved Naustdal

Breimsvatnet i Gloppen

Riksvei 5 mellom Jølster og Sogndal

VANSKELIGE KJØREFORHOLD: Ved Sande bru i Gaular er det kommet meldinger om at det er svært glatt lørdag. Statens vegvesens webkamera

Frøs på plussgrader

– En entreprenør på Voss fortalte at det hadde vært lokale regnbyger i 5-tiden lørdag morgen som hadde fjernet saltet. Der frøs veien til på to plussgrader, og det forventer ikke folk, sier trafikkoperatøren.

– Hva er ditt råd til folk som skal ut på veiene?

– Du må kjøre etter forholdene, og ikke stole på at svart asfalt betyr at det ikke er glatt. Selv om det er plussgrader kan det være glatt.

– Har det vært ulykker på grunn av glatte veier?

– Det var et mindre trafikkuhell på Hardangervegen ved Unnelandsvegen der en bil kjørte ned et skilt lørdag morgen. Og i Austrheim skled en bil av veien fordi det var glatt på stedet. Lørdag morgen sperret også et vogntog trafikken i Røldal, sier Omdal.

Trafikkoperatøren forteller at en entreprenør i Nordhordland har rapportert at selv om det var ti plussgrader der, så var det minus en halv grad i veien.

Vest politidistrikt sendte lørdag formiddag ut advarsel om svært glatte veier i Nordhordland og i Sogn og Fjordane.

Nødetatene senket farten

– Nødetatene måtte senke farten på vei ut til en trafikkulykke i Austrheim fordi det var et tynt islag på veien og svært glatt. Vi har fått meldinger om svært glatte veier fra Nordhordland og nordover, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i politiet.

– Er det andre problemer i trafikken?

– En trailer står fast ved Gullbrå mellom Evanger og Eksingedalen. En mannlig MC-fører på 18 år er også fraktet til legevakten etter at han hadde veltet ved Skarholmvegen på Askøy, forteller Rebnord.

– Hva vil du si til bilistene?

– Senk farten. Hvis det er et tynt islag oppdager du det ikke hvis du ikke forsøker å bremse. Er det glatt nok, må man også spørre seg om man må ut og kjøre, sier operasjonslederen i politiet.