Rekordmange smittet i Bergen: Her er tiltakene som kan komme i dag

Det siste døgnet er 77 nye registrert smittet med koronaviruset i Bergen. Her er de mulige tiltakene som kan komme klokken 15.

Tirsdag formiddag var det opptil fem timers ventetid på teststasjonen på Spelhaugen i Fylligsdalen. Flere biler ble avvist og bedt om å komme tilbake. Foto: Silje Katrine Robinson

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Bergen kan følge fotsporene til Oslo, som mandag kom med strenge koronatiltak etter økende smitte den siste tiden.

Tirsdagens smittetall er de høyeste som er registrert i Bergen siden pandemien startet: 77 nye smittede.

Forrige rekord var sist fredag med 57 smittede.

Nye tiltak kommer i dag

Byrådet i Bergen varsler om sine tiltak klokken 15 tirsdag ettermiddag. Her er tiltakene som kan komme også i Bergen:

Påbud om å gå med munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan holde en meters avstand.

Påbud om munnbind inne på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

Påbud om munnbind på kollektivtransport.

Påbud om hjemmekontor «så langt det er praktisk mulig».

Ikke ha kontakt med mer enn ti personer i løpet av en uke, såkalte «sosiale bobler».

«Inntaksstopp» på utesteder etter klokken 22.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Under en pressekonferanse mandag presenterte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad et sett med koronaregler som kommunen kan ty til ved lokale utbrudd. Flere av tiltakene er som nevnt over.

Sykepleierne Cecilie Groos og Birte Rosendahl Bårtvedt ved teststasjonen i Fyllingsdalen mandag formiddag. Foto: Silje Katrine Robinson

Kun fem personer på besøk

Byrådsleder Roger Valhammer varslet fredag at det kommer en forskrift som regulerer hvor mange man kan være sammen med i private hjem.

Regjeringens anbefaling er at en maksimalt kan ha fem gjester hjemme, utover medlemmene i egen husstand.

Byrådet har i tillegg varslet et forbud mot å samles flere enn ti personer, både ute og hjemme.

Skal man ha en privat sammenkomst på et offentlig sted eller i et leid lokale, kan det etter regjeringens innstramming ikke være flere enn 50 til stede. Dette gjelder også for julebord.

Publisert Publisert: 27. oktober 2020 14:28 Oppdatert: 27. oktober 2020 14:45