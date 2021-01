Mistenker at to hyttebranner på Askøy er påsatt

Ingen er skadet, men hyttene er totalskadet. Politiet ønsker kontakt med en mann som ble observert syklende fra stedet.

De to hyttene var fullstendig overtent da politi og brannmannskaper kom frem til stedet natt til lørdag. Foto: Politiet

Natt til lørdag klokken 02.36 ble politi og brannvesen varslet om en hyttebrann på Strusshamn på Askøy.

Da politiet kom frem til stedet, oppdaget de at det var to hytter som brant.

De to hyttene ligger cirka 40 meter fra hverandre, omgitt av skog, i utkanten av et boligfelt.

– Hyttene var overtent

– Det var ikke noe brent terreng mellom de to hyttene. Begge hyttene var helt overtent. Det sto flammer ut gjennom alle vinduer og dører da vi kom frem, sier innsatsleder Stig Juvik i Askøy brann og redning til BT.

Brannmannskapene gikk straks i gang med å slå ned flammene på den ene hytten.

Etter tre til fem minutter kom også brannmannskaper fra Laksevåg stasjon frem til stedet, og begynte med utvendig slukkearbeid på den andre hytten.

Ikke folk inne

– Av naboer fikk vi vite at det ikke hadde vært folk i hyttene, men man vet aldri. Om det hadde vært folk inne, var det ikke noe vi kunne ha gjort for dem, sier innsatslederen i brannvesenet.

Røykdykkere finsøkte grytidlig lørdag morgen begge hyttene, og det ble ikke funnet noen personer inne i dem.

Ved 05.40-tiden lørdag morgen var brannmannskapene fra Askøy i ferd med å pakke sammen utstyret og avslutte innsatsen på stedet.

– Slukkearbeidet startet klokken 02.58. Klokken 03.57 var begge brannene slukket, deretter drev brannmannskapene med etterslukking, sier vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen.

Slik ser den ene hytten ut etter at brannvesenet hadde slukket brannen. Foto: Askøy brann og redning

Politiet skal etterforske hyttebrannene.

– Ikke naturlig

– Det er ingen plausibel forklaring, og det krever ikke så mye å forstå at her har det skjedd noe. Det er ikke naturlig at de begynner å brenne. Ut ifra omstendighetene, og da spesielt avstanden mellom hyttene, er det grunn til å tro at brannene kan være påsatt, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til BT tidlig lørdag morgen.

Ifølge opplysninger som politiet og brannvesenet har, er det to eldre hytter som har brent.

Politiet ønsker kontakt med en mann som ble observert syklende fra stedet rett etter at politiet ble varslet om brannen, sier operasjonsleder Hausvik.

– Vi har ingen bevis for at mannen på sykkel, som ble observert syklende fra stedet rett etter at melder ringte oss, har noe med brannene å gjøre, men vi har lyst til å komme i kontakt med ham, sier operasjonslederen i politiet.