Mor øvelseskjørte med sønnen i 120 km/t. Nå får begge svi.

Saftig forelegg til begge – og moren mister lappen i fem måneder.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

For litt over en måned siden, tirsdag 4. august, hadde Utrykningspolitiet (UP) en kontroll på E39 i Nordhordland.