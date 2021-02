Tapte nominasjonsdrama i Venstre – nå ser han frem til å slipe kniver og å spille rock

Terje Breivik tapte nominasjonskampen i Hordaland med to stemmers margin, og ryker ut av Stortinget. Nestleder Sveinung Rotevatn vant.

Ulvikingen Terje Breivik har vært nestleder og parlamentarisk leder i Venstre, sittet åtte år på Stortinget, og var før det generalsekretær i Venstre. Nå ryker han ut av Stortinget etter høstens valg. Foto: Berit Roald, NTB

Det ble som forventet jevnt og spennende da Venstre skulle avgjøre hvem som blir partiets toppkandidat i Hordaland valgkrets i høstens stortingsvalg.

Kampen står mellom nestleder og statsråd Sveinung Rotevatn og den tidligere nestlederen, Terje Breivik. Han er nå parlamentarisk leder, altså leder for Venstres stortingsgruppe.

Resultatet ble 41 mot 38 i favør Rotevatn på det digitale nominasjonsmøtet. Resultatet var så jevnt at ordstyrerbordet måtte kontrollere det, men det ble etter noen minutter bekreftet.

– Ikke overraskende

– Jeg vil være den første til å gratulere Sveinung å ønske ham lykke til, sier en tilsynelatende fattet Breivik etterpå.

– Men er det ikke bittert å tape når det er så jevnt?

– Det var ikke overraskende at det skulle bli jevnt. Det er naturlig når vi var to såpass profilerte kandidater, og det har vært sånn under hele nominasjonsprosessen.

– Hva tenker du om fremtiden din nå?

– Jeg har mer enn nok å gjøre som parlamentarisk leder, blant annet å sørge for at klimameldingen som Sveinung har stått i bresjen for skal gjennom Stortinget.

– Og etter valget?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg har vidunderlige utsikter: Jeg kan slipe kniver og spille rock n’roll!

Før PST blir bekymret: Breivik har et lite selskap i Ulvik som driver med sliping av kniver og frisørsakser. Og som han har bevist i BTs debattspalter nylig, spiller han i sitt eget band.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er oppvokst i Nordfjordeid, men understreket på møtet at han er født i Bergen. Det var også der han ble politisk aktiv. Foto: Hanna Kristin Hjardar, Aftenposten

– Var spent

Rotevatn var også innforstått med at valget ville bli jevnt.

– Det var delt nominasjonskomité og to kandidater jeg opplever at ingen har noe imot. Da blir det gjerne jevnt. Men selvfølgelig er jeg veldig glad for at jeg vant, sier han.

– Var du nervøs?

– Jeg var veldig spent, absolutt. Men jeg har vært i kampvoteringer før. Det er ingen som har rett til å stå på en førsteplass, det er et spørsmål om tillit.

– Støtte også i distriktene

– Hva betyr det for deg som nestleder i partiet at du nå har god sjanse til å få en stortingsplass i neste periode?

– Hvis jeg ikke sto på førsteplass hadde jeg hatt null prosent sjanse å komme på Stortinget. Nå har jeg en god sjanse, men det er ingen garanti. Vi må jobbe for hver stemme i Hordaland, og det har jeg tenkt å gjøre. Det er selvfølgelig viktig å sitte på Stortinget, fordi det er der man kan jobbe gjennom sakene for Hordaland.

I debatten var det delegater fra Bergen som snakket varmt for Rotevatn, mens de fra distriktene snakket for Breivik. Rotevatn føler likevel at han har støtte fra hele valgdistriktet.

– Ja, Bergen hadde 23 delegater og jeg fikk 41 stemmer, så jeg har definitivt støtte utenfor Bergen. Jeg opplever at mange lokallag har vært delt, ikke at alle i et lag har støttet Terje og alle i et annet har støttet meg.

I september valgte Venstre ny ledertrio. Her flankeres nyvalgt leder Guri Melby av de to nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Geir Olsen, Aftenposten

Hard kamp

Lørdagens avstemning var sluttpunktet for en lang og hard nominasjonskamp som har pågått helt siden sommeren. At Rotevatn i september ble nestleder i partiet, på bekostning av nettopp Breivik, har hatt betydning.

– Jeg lever godt med begge kandidater. Men vi har støttet Sveinung gjennom den tunge lederkampen som var i fjor. Nå må vi støtte opp om den ledertrioen vi fikk, med Sveinung som nestleder, sa Heine Johansen fra Bergen Venstre.

Fredag skrev BT at støttespillere rundt Rotevatn hadde foreslått at Unge Venstre kunne opprette nye lokallag og på den måten sikre flere stemmer til Rotevatn.

Men også i Ulvik ble det forsøkt å starte et nytt lokallag, noe som trolig ville sikret Terje Breivik en ekstra delegat på sin side.

Det viser en foreløpig delegatliste fra 2. februar som BT har sett. Der var et eget Venstrekvinnelag i Ulvik ført opp med én delegat: Hildeborg Dalaker.

Trakk lokallag i siste liten

Senere ble dette laget trukket fra delegatlisten.

– Jeg er bare observatør, ikke delegat. Venstrekvinnelaget er ikke stiftet, sier Dalaker.

– Men du sto på delegatlisten for få dager siden?

– Jeg vet ikke hvorfor jeg sto på den listen.

– Hadde dere tenkt å opprette laget før nominasjonsmøtet?

– Ja, opprinnelig hadde vi jo det, men det ble så hastig at det rakk vi ikke.

Fredag sa leder i Ulvik Venstre, Anders Kristoffer Opheim, at partilaget ville vente til etter fylkesårsmøtet med å opprette Venstrekvinnelag.