Store skader etter ulukke på E39: – Føraren av den eine bilen stakk av

Ein av bilførarane stakk av til fots etter kollisjonen. No er han funnen og blir frakta til sjukehus.

To bilar kolliderte på E39 i Os søndag kveld. Det er meldt om store materielle skader. Foto: Kjetil Vasbu Bruarøy / Midtsiden

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Meldinga om ulukka kom klokka 18.20 søndag. Alle naudetatar rykka ut.

Klokka 18.31 melde politiet at brannvesenet var framme på staden, og fortalde om store materielle skader.

– Ulukka har skjedd like ved Mobergsbrua. Det skal vere ein elbil og ein anna personbil. Det er store materielle skader, elles er skadeomfanget endå ukjent, seier vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking klokka 18.36.

E39 blei stengt etter ulykka. Foto: Kjetil Vasbu Bruarøy / Midtsiden

Føraren funne av hundepatrulje

Like etter melde politiet at føraren av den eine bilen har stukke av frå staden, og at dei leita etter vedkomande.

– Han har stukke av til fots. Vi har god aning om kven det kan vere og jobbar med å finne vedkomande no, sa operasjonsleiar i politiet, Steinar Hausvik.

Litt før klokka 20.00 søndag gjekk politiet ut og fortalde at dei leita etter ein skalla mann i 50-åra.

Ikkje lenge etter hadde dei fått kontroll på mannen. Han var oppegåande, men fortalde at han hadde smerter i hovudet, og blei derfor frakta til Haukeland sjukehus, opplyser politiet.

– Hundepatruljen fann han inne i Os sentrum. Ikkje så veldig langt i frå ulukka. Det blir oppretta sak, fortalde Hausvik klokka 20.07.

Uvisst om nokon er skadde

Det var ein person i ein av bilane, og to i den andre.

Føraren som ikkje stakk av blei frakta til legevakta, medan passasjeren er frakta til Haukeland, opplyser politiet. Det er uvisst kor alvorleg skadd vedkomande er.

Vegen var stengt, men opna for trafikk igjen klokka 19.29.