Store skader etter ulukke på E39: – Føraren av den eine bilen har stukke av

Ein av bilførarane stakk av til fots etter kollisjonen. No leitar politiet etter vedkomande.

To bilar kolliderte på E39 i Os søndag kveld. Det er meldt om store materielle skader. Foto: Kjetil Vasbu Bruarøy / Midtsiden

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Meldinga om ulukka kom klokka 18.20 søndag. Alle naudetatar rykka ut.

Klokka 18.31 melde politiet at brannvesenet var framme på staden, og fortalde om store materielle skader.

Leitar etter føraren

– Ulukka har skjedd like ved Mobergsbrua. Det skal vere ein elbil og ein anna personbil. Det er store materielle skader, elles er skadeomfanget endå ukjent, seier vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking klokka 18.36.

E39 blei stengt etter ulykka. Foto: Kjetil Vasbu Bruarøy / Midtsiden

Like etter melde politiet at føraren av den eine bilen har stukke av frå staden, og at dei leita etter vedkomande.

– Han har stukke av til fots. Vi har god aning om kven det kan vere og jobbar med å finne vedkomande no, seier operasjonsleiar i politiet, Steinar Hausvik.

Uvisst om nokon er skadde

Det var ein person i ein av bilane, og to i den andre. Hausvik har førebels ikkje fått tilbakemelding på om dei er skadde, og kor alvorleg det eventuelt er.

– Vi snakkar med dei som framleis er på staden, og eventuelle vitne, fortel Hausvik.

E39 er stengt like ved Mobergsbrua, og vegvesenet melder om køar på staden.