Kjemper mot flammene gjennom natten: – Brannen kan utvikle seg hvis vinden øker

Sivilforsvaret og brannvesen skal overvåke brannen gjennom natten. Rundt 500 mennesker er fremdeles evakuert.

Helikoptrene ga seg sent i kveld, men fredag morgen vil til sammen åtte igjen være operative.

Publisert Publisert I går 18:28

Etter kraftig ild i flere timer melder politiet klokken 21.26 at brannen i Øygarden har roet seg betraktelig.

– De begynner å få kontroll, men det er ikke meldt om kontroll enda. Det er pr. nå ingen hus som er truet av brannen, forteller operasjonsleder i politiet, Per Algrøy.

Klokken 00.45 melder 110-sentralen at brannvesen vil fortsette slukking gjennom natten.

– Det er flere mindre branner som vi når har oversikt over. Sivilforsvaret setter opp OP-poster for å kunne observere om noen av brannene tar seg opp i løpe av natten. Om vi er heldige holder vinden seg like rolig som nå. Om vinden tar seg opp kan brannen utvikle seg, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen.

Helikoptrene som jobbet på stedet har gitt seg. To nye vil komme til stedet klokken 06.00 fredag morgen, før seks til skal være operative rundt klokken 10.00.

Helikoptrene jobbet med å kvele flammene til sent torsdag kveld. Foto: Paul S. Amundsen

10 personer har fått helsehjelp

Totalt er ti personer har fått helsehjelp etter storbrannen i området.

Det at vinden har løyet i området har imidlertid gjort slukkingsarbeidet langt lettere.

En annen god nyhet er at brannsperringene brannvesenet har satt opp for å hindre ilden fra å nå boligområder ser ut til å fungere.

– De holder. Et stort antall er likevel fremdeles evakuert. Vi kommer nok til å holde på langt utover natten, forteller operasjonsleder i politiet, Per Algrøy like før klokken 21.00.

Se nødetatene orientere om brannen like etter klokken 21:

Rundt 500 evakuert

Det har vært store ressurser i sving for å få kontroll på flammene. Brannvesenet sier at de har stilt med 140 brannfolk i dag. Sivilforsvaret med 50 personer.

Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør ved 110-sentralen, forteller i 22-tiden at de kommer til å ha folk i terrenget hele natten, selv om brannen er redusert.

Totalt har syv helikoptre vært i sving. Disse gir seg før det blir natt – men kan starte på igjen i morgen tidlig.

– Vi kan aldri garantere at brannen ikke vil blusse opp igjen. Det er avhengig av værforholdene, særlig vindforholdene. Hvis vinden tar seg opp igjen vil de ha innvirkning, sier Hartvigsen.

Her kan du se hvor helikoptrene beveger seg i området



Totalt er 400–500 personer evakuert, ifølge politiet. Mange av dem er redde for å miste husene sine.

Den kommunale kriseledelsen har avtalt med leieplassen Fjell-ly i Møvika om kost og losji for dem som har behov for det.

Ågotneshallen holdes åpen i natt.

– De evakuerte som har behov for overnatting, bes om å møte opp i hallen. Det blir ordnet med transport til overnattingsstedet, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Brannskader og utmattelse

Blant de skadede er tre av mannskapene som jobber for å slukke brannen.

– Det er snakk om små brannskader og utmattelse. Det er en veldig tung og stor brann, sier innsatsleder på stedet, Jarl Hestad.

En beboer i Dalaskjenet ser på brannen fra hagen. Bildet er tatt like før han ble evakuert. Foto: Hedvig Idås

Hus brant ned

To hus tok mellom 18.00 og 19.00 fyr som følge av gress- og markbrannen. De ligger i området rundt Dalaskjenet på Ågotnes.

Klokken 20 melder innsatsleder Jarl Hestad at ett hus er skadet og et annet totalskadet. Det var ikke personer i noen av husene, ifølge brannvesenet.

Brannen strekker seg over et stort område på flere kvadratkilometer. Seks helikoptre jobber med å slukke flammene. 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner er i arbeid.

Trykket på den store knappen

Ved 20-tiden beveget brannen seg nordøstover mot boligområdene på Maggevarden og Valderhaug, som er evakuerte.

Klokken 20 var brannfronten bare 300–400 meter fra husene.

– Vi vet hvor brannen går, har tiltak for å slukke og er meget trygge på at vi skal klare å stoppe brannen før den når frem til Maggevarden og Valderhaug, sa Hestad.

– Vi har trykket på den store knappen og har voldsomme ressurser i sving.

– Vi har hatt noen som ikke har villet reise fra husene sine, men vi måtte tvinge dem vekk, sier Hestad.

Mannskap fra Sivilforsvaret etter å ha evakuert fra huset som tok fyr ved Nordli.

Flere tusen gjør seg klare for evakuering

Beboere i Ågotnesområdet ble tidlig torsdag kveld bedt om å gjøre seg klare for evakuering. Der bor det rundt 3800 mennesker.

– Vi er i en kritisk fase. Flere hus står i fare, uttalte Drotningsvik ved 110-sentralen.

– DSB stiller alt de har av ressurser til rådighet nå.

Brannen har nådd bebyggelse, slik brannvesenet fryktet. Foto: Hedvig Idås

Ordfører Tom Georg Indrevik sier kommunen vil sørge for overnatting de de evakuerte som trenger det.

– Ikke oppsøk denne delen av kommunen

Ordfører Tom Georg Indrevik sier rundt 19.15 at de evakuerte blir samlet i Ågotneshallen slik at de samlet kan få informasjon om hva som skjer videre. Der vil de bli tatt imot av Røde Kors.

Det blir også fortløpende sendt ut sms eller beskjed fra politiet til de som skal gjøre seg klar for evakuering.

Dersom det ikke blir mulig å reise hjem i natt, vil kommunen sørge for å hotellovernatting.

Ordføreren har også en klar oppfordring til skuelystne.

– Ikke oppsøk denne delen av kommunen. Det er altfor mange folk her nå som ikke har noe her å gjøre. Det påvirker de som prøver å gjøre jobben sin. Jeg håper folk forstår at dette er en dramatisk situasjon og at veiene må være fri til de som trenger den, sier Indrevik.

Kommunen har opprettet evakueringssenter i Ågotneshallen. Der vil Røde Kors ta imot de evakuerte. Foto: Hedvig Idås

Solberg: – Grusomt å se bilder av flammene

Justis- og beredskapsdepartementet sier de følger situasjonen på Sotra tett, og at justisminister Monica Mæland (H) blir holdt løpende oppdatert om situasjonen.

– Det viktigste nå er å sørge for at redningsmannskapene får gjort jobben sin. Jeg har forsikret meg om at de har tilgang på de ressursene de trenger, sier Mæland til BT.

Statsminister Erna Solberg skriver på Facebook at også hun følger brannen tett.

– Grusomt å se bilder av flammene som når har spredt seg også til bebyggelsen og manges hjem på Sotra. Vi følger utvikling tett, skriver Solberg.

Røyk fra brannen er synlig fra store deler av Bergen. Over 2000 kunder har mistet strømmen. BKK besluttet selv å koble ut strømmen, slik at brannvesenet kan drive slukningsarbeid på en trygg måte.

Anita Baardsen Ekren, ektemannen Gjert André Ekren og sønnen Andreas Baardsen Ekren er evakuert. Foto: Hedvig Idås

Brann 20 meter fra huset

Familien Ekren og resten av naboene ved Dalskjenet ble evakuert i 18-tiden.

– Brannen sto bare 20 meter fra huset, forteller Anita Baardsen Ekren.

Alle på Ågotnes blir bedt om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjonen. Det er innført vanningsforbud.

Det er fortsatt uklart hvordan brannen har oppstått. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.

Politiet meldte om brannen like etter klokken 12 torsdag. Foto: Hedvig Idås

Vinden har roet seg

Vinden hadde i kveld roet seg noe i brannområdet.

– Det har vært opp i frisk bris der ute, men vinden har roet seg ned. Det kommer til å fortsette med rolige vindforhold i området. Vi håper at det bidrar til å få mer kontroll over brannen, sier vakthavende meteorolog Susanna Reuder til NTB.

Prognosene viser at det kommer svak vind fra sørøst som etter hvert vil dreie seg mot øst. Men selv om vinden har roet seg, er det andre værforhold som bekymrer.

– Det er ganske tørt, og det har vært fint vær allerede i noen dager, så det er ganske farlig ute. Det er stor fare for gress- og lyngbrann, sier Reuder.