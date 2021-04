– No er det narkokrig i Ap

«Nokon må gå» med landsmøtespesial.

Heile 15 gongar i talen slo Ap-leiar Jonas Gahr Støre fast at det var «vanlege folk» og «vanlege familiar» sin tur.

Dei meir uvanlege folka i podkasten «Nokon må gå» er einige om at talen var god, og at Støre er på offensiven.

Meir bråk blir det derimot rundt rusreforma: Finst det ein måte Ap kan lande eit kompromiss på? Morten Myksvoll meiner dei har ver så god å røyste for rusreforma. Jens Kihl trur det finst rom for eit kompromiss her.

I den faste spalta «Å Vestland» er det duka for ei nyvinning, nemleg mini-gameshowet «Er du smartare enn Kvinneguiden». For kva meiner Kvinneguidens debattantar om bråkete bergensarar?

