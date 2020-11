– Fanene betyr alt

I 40 år har Einar Langlo samlet kunnskap om og bilder av alle buekorpsfanene i Bergen. Nå er det blitt bok.

Einar Langlo (83) på buekorpsrommet sitt i Komediebakken. Her har han halve livet samlet informasjon om buekorpsene sin historie, både i Bergen og i resten av landet. Einar Langlo har fått Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for buekorpsenes sak. Foto: Eirik Brekke

I forrige uke var boken «Fanen er vårt samlingsmerke» endelig klar. Den er på hele 400 sider og er rikt illustrert. Utgiver er Buekorpsmuseet i Bergen.

Nygaards Bataljons fanebærer Bjørn Wilberg Andersen går parade på fellesutmarsjen i 1976. Foto: Morgensavisen

– Hva betyr fanene for buekorpsene?

– Fanene betyr alt. De er samlende og det er noe å se opp til. Alle buekorps hadde faner, selv de minste smaukorpsene, forteller Einar Langlo.

Nygaardsgutten er blitt 83 år gammel, men han er fortsatt i arbeid på advokatkontoret sitt i Komediebakken. Der har han et eget buekorpsrom. I bokhyller og på gulvet er det fullt av bøker, permer og hefter om buekorps.

Fra oppvisningen «Faneforsvar» på Nygaards Bataljons 75-årsjubileum 16. april 1932. Foto: Fotograf Atelier KK

Startet med 171 faner

Langlo var formann for Buekorpsmuseet i Bergen i 34 år. Og det var der innsamling av fanene startet i 1980. De registrerte da de 171 fanene de visste om, og startet med å fotografere dem. Så ballet det på seg. Stadig nye faner dukket opp fra loft, bankbokser og kjellere. I boken er det med rundt 250 buekorpsfaner fra Bergen.

– Dræggegutt og fotografmester Hans Jørgen Brun har vært med fra starten i 1980. Så sent som i april i år fotograferte han den siste nye fanen som er med i boken, sier Langlo.

Mathismarken Bataljon fra 1894. Bergens byvåpen omkranset av løvgrener og med to geværer med påsatte bajonetter i kryss under. Foto: Hans Jørgen Brun

Elvegatens Kompagni. Fane fra 1925. Den norske løve med krone over. Foto: Hans Jørgen Brun

Sandvikens vakre ørnefane

– Hva er den fineste fanen synes du?

– Jeg må jo si Nygaards Bataljon sin fane selvsagt. Bortsett fra den synes jeg Sandvikens Bataljons Ørnefane fra 1859 er en utrolig vakker fane.

Han forteller at alle korps hadde mange faner, men at mange av dem er forsvunnet. De ble oppbevart på de underligste steder, og noen er gått med i branner. Og han er ikke trygg på at alle fanene i dag heller oppbevares skikkelig.

– Det er synd og skam at Buekorpsmuseet ikke ble opprettet på 1930-tallet, da hadde vi klart å ta vare på mer av fanehistorien. Før var det ikke uvanlig at fanene ble oppbevart i bankhvelv. Nå er de mange fanene som Buekorpsmuseet eier, oppbevart hos Byarkivet, forteller Langlo.

Sandvikens Bataljons fane, antakelig fra 1859. Går under navnet «Ørnefanen». Tegnet av tegnelærer Jahn Emanuel Meyer ved Tanks skole. Malt av forgyldersvend Lars Johan Holm. Foto: Hans Jørgen Brun

– Du glemmer det aldri

– Hvorfor brenner du for buekorpsene?

– De er en viktig del av den bergenske kulturhistorien. Korpset er et sted gutter får leke og styre på sin egen måte, selv om det nå er kommet jenter med. I korpset skapes det livslange kameratskap. Ikke bare med guttene du har gått i korps med, men også på tvers av korpsene og på tvers av aldersskillene i korpset. Du glemmer aldri tiden i buekorpset, mener Langlo.

I boken er det en oversikt over samtlige buekorps som man vet har eksistert Bergen. I dag er det bare i Bergen det fortsatt er buekorps, men det var korps mange andre steder i landet også.

Selv de minste smaukorps hadde faner. Her er Allegatens bataljon i februar 1961. Foto: BERGENS TIDENDE

Buekorps over hele landet

– Ja, det var buekorps på minst 30 andre steder i landet. I Oslo og i Kristiansand, og så langt nord som Tromsø, Vardø og Vadsø. Jeg er snart ferdig med et bokmanus om buekorps utenfor Bergen, forteller han.

Ivrig viser han til åtte grønne permbokser i bokhyllen.

– Hvorfor overlevde korpsene bare i Bergen?

– Jeg tror det har noe med topografien å gjøre, og med strøkene sin betydning her i byen. Mange andre steder var det voksne som startet korpsene, her var det guttene selv. Andre steder hadde de ikke gamlekarer, og de har nok vært viktig for å ta vare på tradisjonene. Det kan være noe der, mener Langlo.

Ladegårdens bataljon fra 1935. Opprinnelig blå silkefane – dobbel silke -med navn, årstall og løvgrenene malt i gull. Foto: Hans Jørgen Brun

Baneveiens Kompagni

– Og de eldste buekorpset er?

– Av dem som fortsatt eksisterer er det er antakelig Skutevikens Buekorps som ble stiftet i 8. juni i 1853. Jeg sier antakelig for dette har det alltid vært strid om mellom korpsene. Markens Bataljon antas å være stiftet 3. juni 1854 og Dræggens Buekorps ble stiftet 14. mars 1956. I boken er det eldste vi vet om Baneveiens Kompagni på Nøstet som ble stiftet i 1848, men det eksisterer ikke lenger. I Drammen var de også tidlig ute. Der stiftet gutter fra Latinskolen i 1848, Det Exercerende Korps.

Nygaards bataljon 100 år. Feiring på Møhlenpris 1957. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL