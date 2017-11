AV

Bildevisning Tor Høvik

– Her er nesten ingenting nytt, smiler Johanne Gillow (55).

Det nye hovedkvarteret til Byantikvaren er ikke som andre kontorer. Resepsjonen er bygget av vinduer fra gamle Møhlenpris skole og hvit marmor fra utestedet Banco Rotto. Bygget har 14 ytterdører, innerdører eldre enn din bestemor og seterader fra den gamle bystyresalen i gangene. På taket ligger gammel, enkeltkrummet takstein som ble funnet på finn.no.

– Huseieren kjørte til Østlandet for å hente denne nydelige taksteinen, sier byantikvaren fornøyd.

Bildevisning Eirik Brekke

Bildevisning Tor Høvik

Johanne Gillow var ikke gammel før hun oppdaget gleden i gamle ting. Fire-fem år gammel var hun med pappa på besøk i et gammelt, laftet hus. Å komme inn i den lille stuen, med lukten av nytt og gammelt tømmer, gjorde sterkt inntrykk på henne.

– Han som satte huset i stand, ga meg en liten, ødelagt treplugg. Den føltes så god i hånden. For meg var trepluggen en liten skatt, sier hun.

Et halvt hundreår senere har jentungen hånd om langt større skatter. For eksempel Byantikvarens nyrestaurerte kontorer i Skostredet 5.

Bildevisning Tor Høvik

Bildevisning Tor Høvik

Bildevisning Tor Høvik

Den fire etasjer høye bygningen er fra 1874, og har huset både smed, garveri, butikker, hestestall og blondefabrikk.

– Et vakkert bygg, synes Gillow.

«Vakkert» var kanskje ikke det første ordet BTs utsendte tenkte på da vi besøkte huset for to år siden. Den gang var det så vidt vi turde gå inn i den morkne, falleferdige bygningen, som kun syntes å stå oppreist på grunn av sterk vilje og tapetrester.

– Det var et sørgelig syn. Taket var på halv åtte, det lakk inne, og det manglet vinduer. Det var begredelig, minnes Gillow.

Hun lot være å ta med kollegene til bygget - helt bevisst.

– Da de til slutt fikk se huset, begynte en av dem å gråte, sier byantikvaren.

Men på andre siden av den nedfalne rønnen fantes det håp, tro og gode bjelkelag.

Bildevisning Tor Høvik

To år senere er ikke bygget til å kjenne igjen. Lokalene er lyse og trivelige, en salig blanding av fortid og fremtid. På rekke og rad ligger små kontorer med vannbåren gulvvarme og moderne skyvedører i glass - men også med uisolerte teglsteinsvegger og enkle vinduer.

Bildevisning Tor Høvik

Opp gjennom de tre etasjene går en mattsvart, moderne metalltrapp - en tydelig kontrast til gamle møbler og laftet tømmer. Trappeløsningen skal gi følelsen av at hovedkvarteret er ett stort rom, ikke tre separate etasjer. De gamle bærebjelkene er synlige, det samme er de laftede tømmerveggene. På loftet er det satt inn nye smijernsvinduer laget i gammel stil. For å holde kulden på avstand, er det peisovner både i møterommet og i biblioteket - sistnevnte for øvrig utstyrt med en gammel duekleiv (!) oppunder skråtaket.

Samtidig er de fleste 2017-krav overholdt. Blant annet er det en flett ny heis installert, det er handikaptoalett, brannceller, branndører og sprinkleranlegg.

Bildevisning Tor Høvik

At det trekker litt fra kontorveggene, gjør ingenting. Byantikvaren syntes ikke at nymotens ventilasjonsanlegg hadde noe å gjøre i bygget, og fikk Arbeidstilsynets velsignelse til å beholde naturlig ventilasjon: Luft som lekker inn og ut utette vegger, trekkfulle vinduer og slamrende dører.

– Jeg synes det er mer behagelig å være her enn i et kontor med ventilasjonssystem, sier Gillow.

Bildevisning Tor Høvik

– Det er litt som å være hjemme: du åpner vinduet hvis det er varmt, og tar på strikkejakke hvis det er kaldt. Vi har ikke følelsen av å være på et kontor, der ventilasjonsanlegget durer hele tiden, sier Mette Torslett (44), arkitekten som hadde ansvaret for prosjekteringen.

– Kanskje alle ansatte skal få strikkejakker og raggsokker til jul?

– Hehe, jeg har faktisk tenkt på det. Kanskje vi gjør det på alvor, sier Gillow.

Tanken med å flytte til Skostredet var at etaten skulle ned i bybildet og ut til folket - det kommer en egen publikumsdel i bakgården. Det ferdige bygget skulle være et utstillingsvindu for mulighetene som bor i gamle hus, for å vise at nytt ikke nødvendigvis er bedre enn brukt. Dessuten var helt essensielt å få butikklokaler i underetasjen.

Bildevisning Tor Høvik

– Vi har et sterkt ønske om at Vågsbunnen skal glitre igjen. Det er et helt fantastisk område, med gateløp fra middelalderen. Alt her er bygget for at folk skulle bruke beina. Butikker på gateplan gir folk en grunn å bevege seg inn i området, også hvis de ikke skal på bar, sier Torslett.

– For oss handler det om at området blir attraktivt nok til at hus blir satt i stand og gategrunnen blir fikset, sier Gillow.

I dag er to små butikker på plass i Skostredet 5. Den ene selger hjemmelaget iskrem, den andre selger matvarer og krydder uten emballasje - du må ha din egen beholder, som en utstrakt hånd til miljøet.

– Siden vi først er inne på miljøet: Vedfyring, tvilsom isolasjon og enkle vinduer er vel det siste Bergen trenger i 2017?

– Det er et lite dilemma, innrømmer Gillow; før hun lynkjapt understreker at peisovnene er av aller mest rentbrennende type.

– På de stille, kalde dagene skal vi ikke fyre. Dette huset er på sitt kaldeste når det blåser som bare rakkeren.

– Men likevel...?

– Vi mener at det negative med vedfyring og enkle vinduer er lite i det store klimaregnestykket. Vi har veldig god samvittighet i forhold til bærekraft og klima.

Gillow kaller bygget «et strålende eksempel på bærekraft».

– I utgangspunktet er bygningen et nullprosjekt: huset står her allerede, og har stått her lenge. Vi har tatt vare på absolutt alt, vi har brukt gjenbrukssentralen i kommunen flittig, og vi bruker bare naturlige materialer, sier Gillow.

– Tenk hva det ville kostet miljøet hvis vi skulle rive huset og bygge nytt med moderne materialer: Først selve rivingen, så avfallshåndteringen, så produksjon av nye materialer, transport av disse, og deretter selve byggingen. Det hadde jo tatt hundre år å komme i null igjen, sier hun.

Et halvt år har gått siden de ni ansatte flyttet inn. Tårnene med flyttekasser blir stadig mindre.

– Ubeskjedent nok vil jeg si at det har blitt et vellykket prosjekt, sier Johanne Gillow.

– Det er deilig å komme inn i lokaler som er vakre, sier Mette Torslett.

Hun understreker at det er tettet godt rundt vinduene, som er kittet opp igjen og har fått nye tetningslister. At de ansatte likevel vil få bruk for strikkejakkene utover vinteren, er det liten tvil om.

Bildevisning Tor Høvik

– Det er litt kaldt, sier Gillow.

– Men det er jo et eksperiment, vi har lyst til å vise at noe slikt går an i denne delen av landet. Det er ikke noe stort nederlag hvis vi må sette inn ekstra vinduer, men jeg har ikke lyst. Vinduene er veldig vakre slik de er, sier Johanne Gillow.

Som fremdeles har barndommens treplugg liggende.