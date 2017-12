Securitas har vært stasjonert ved boligen siden 1. desember. Da en mann ble knivstukket i natt, var vekterne på patrulje på en annen bolig.

En 29 år gammel mann er innlagt på Haukeland sykehus etter en knivstikking i Hardangervegen natt til fredag. Knivstikkingen skjedde i en leilighet på Lonemarken, et kommunalt bofellesskap.

Det er den tredje knivstikkingen på tre år. I februar 2015 ble en 44 år gammel mann kritisk skadet etter å ha blitt stukket i magen. To måneder senere mistet en mann opptil 1,5 liter blod etter å ha blitt knivstukket i hodet på samme adresse.

Bård Bøe

Beboere følte seg utrygge

Bergen kommune eier boligen gjennom etat for boligforvaltning. Forvaltningssjefen der, Ole Christian Bjørvik, sier at de har hatt en del uønskede hendelser ved bygget, i tillegg til knivstikkingene.

På grunn av hendelsene, besluttet kommunen å involvere Securitas. Fra 1. desember i år har de hatt base i bygget på natten.

– Det er en vurdering basert på hendelser som har vært, og et ønske fra beboere for å øke tryggheten i bygget. Politiet har vært der med jevne mellomrom, og det har vært småting der i lengre tid, sier Bjørvik.

Småting betyr episoder med bråk og uro, sier Bjørvik. Det skal ikke være noen konkrete hendelser som har ledet til at Securitas er engasjert, men en generell vurdering, ifølge ham.

Politiet bekrefter at de flere ganger har vært på adressen.

– Det har vært noen hendelser i denne boligen tidligere, men utover det har jeg ikke noe mer å si. Avhør pågår nå, og det tas etterforskningsskritt, sier Tone Lerøy, politioverbetjent ved Bergen nord politistasjon.

Eirik Brekke (arkiv)

Securitas var på en annen jobb

Securitas sin jobb er også å se til to andre adresser i området rundt Lonemarken i løpet av natten. Derfor er de ikke alltid til stede. Det var de heller ikke da knivstikkingen skjedde natt til fredag.

– Securitas er til stede der deler av døgnet, men akkurat da denne hendelsen skjedde, var vi på et av de andre oppdragene vi har fra Bergen kommune, sier driftsleder for Securitas i Bergen, Bendik Holmen.

– Dette skjedde også inne i en leilighet, så selv om vi hadde vært der, hadde vi ikke hatt mulighet til å se hva som skjer i private leiligheter, sier Holmen.

På dagtid er folk fra etat for sosiale tjenester på stedet, mens Securitas tar over på natten.

GIDSKE STARK (arkiv)

Vurderer flere tiltak

Bjørvik i kommunen sier at det er vanskeligstilte som bor i boligene, og at de har ulike bakgrunner. Han legger også til at det ikke er kjent om det er beboere eller tilreisende som var involvert i knivstikkingen natt til fredag.

Kommunen skal nå evaluere hendelsen og vurdere å innføre andre tiltak. Det skal de i gang med over nyttår.

– Er det trygt å bo der, Bjørvik?

– Ja, det skal jo være det. Og det er derfor kommunen også har økt tilstedeværelsen gjennom Securitas.

Politiet vil heller ikke gå ut med mer informasjon om verken den siktede eller fornærmede. Det er fra før kjent at de var «kjenninger av politiet» og er bekjente.