Overgrepsdømt eks-politi sa at PC var kastet. Nå er den funnet: – Det er grovt og omfattende, sier statsadvokaten

TATT IGJEN: Johan Martin Vie (51, til h.) ble i fjor, under sterk tvil, prøveløslatt fra forvaringsdommen han sonet for seksuelt misbruk av barn. Nå er han på ny tiltalt, blant annet for nedlasting av bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn. FOTO: Gustav Kvaal (arkiv)