Året er snart omme. Her er en kort oppsummering av nyhetsåret basert på lesertall.

Listen under viser enkeltartiklene som ble mest lest i år. I tillegg til dette er mange store og små hendelser dekket i våre live-studio om trafikk, krim og hendelser, været, kultur, og om andre nyheter. Live-studio og våre populære webkamera er ikke med i denne oversikten.

1. Bekymringsmelding til Nav (lest 332.120 ganger)

Privat

«Eg forstår ikkje kvifor Bjarte ikkje kan vera i arbeid, når han kan stå slalåm». Meldinga vart framsett til Nav av ein kollega av meg, som gjerne vil vera anonym, skriv Bjarte Øygard.

I dette innlegget svarar han til Bekymra Kollega. Han svarar også NAV, som sa «dette er ganske alvorleg, du må kanskje tenkja litt på kva du legg ut på Facebook».

Øygard har ingen planar om å slutta med å innimellom leggja ut bilete og historier om kva han driv med, og vonar andre kan gjera det same. Utan at kolleger vert bekymra. Anonymt.

2. Omkom etter at jordskred traff hus på Osterøy (213.248)

BJØRN ERIK LARSEN

Et stort jordskred traff et hus på Votlo på Osterøy. En familie på syv, fem barn og to voksne, befant seg i boligen. Moren, 38 år gamle Kristine Anette Andersen, var i rommet som ble truffet av skredet.

Hun ble gravd frem fra jordmassene av en lokal brannmann og fikk behandling av helsepersonell på stedet. Senere ble hun fraktet til Haukeland, men livet sto ikke til å redde.

35 personer ble evakuert fra 18 husstander i området etter raset.

3. Politiet slo til mot stortingsmann på Ikea-tur (181.931)

2211-tipser

Daværende stortingsrepresentant Erik Skutle (H) ble stoppet av politiet og fratatt lappen da han kjørte fra Ikea til Bergen sentrum med dårlig sikret last på taket.

Skutle hadde først en litt annen versjon av hendelsen enn det politiet hadde og mente han ble stoppet fordi han kjørte en liten og søt bil som fikk transporten til å se «litt Donald Duck ut». Men dagen etter sa han følgende til Bergens Tidende (i en annen artikkel):

– Jeg legger meg langflat og er grådig flau.

I intervjuet – Eg kan leve med å vere Skandale-Skutle nevner politikeren også et «en blir litt surrete i hovdet av å være en hel dag på Ikea».

4. Det me ikkje snakkar om (179.631)

Pablo Bernasconi (illustrasjon)

Alle har vanskelege ting i livet sitt. Om me lèt som dei ikkje er der, tek dei til slutt knekken på oss, skriv lege Ingebjørn Bleidvin.

Han har merka seg to pasientgruppar: Den fyrste gruppa går og føler for mykje på ting og forventar for mykje av livet. Den andre gruppa føler for lite på ting, og burde forventa mykje meir av livet.

I denne kommentaren delar han nokre gode råd.

5. Skyldfølelsen er der, selv om jeg vet at jeg ikke hadde skyld (158.441)

Privat / Scanpix (illustrasjonsfoto)

«Når jeg går opp i lastebilen, stopper jeg et lite øyeblikk. Da høres lyden av mennesker som ikke klarer å puste. Da skjønner jeg virkelig at dette er ille», skriver Broren Martinsen.

Han kjørte en semitrailer på vei til Bergen, da han brått møtte en personbil som mistet kontrollen på svært glatt føre.

To unge mennesker mistet livet i sammenstøtet. Martinsen deltok i begravelsen til begge.

I dette innlegget beskriver han sin sterke opplevelse av det som skjedde og hvordan det er å være frikjent og å ha skyldfølelse på samme tid.

6. Endelig gift (154.347)

Nikita Solenov

Fra 1. februar kunne homofile og lesbiske par gifte seg i kirken med en ny vigselsliturgi tilpasset likekjønnede.

I Bergen var Hanne Britt Haugland Langeland og Kristine Lynn Eliassen de første kvinnene som benyttet seg av muligheten, to år etter at Kristine fridde. Rundt 60 inviterte gjester gledet seg sammen med brudeparet da den historiske seremonien var over.

Blant Bjørgvin bispedømmes 175 prester er det mange som ikke ønsker å vie par av samme kjønn. Av de ti prostene i bispedømmet, er det bare to som sier at de personlig er villig til å utføre slike vielser.

7. Fortviler over parkerings-sniking (151.698)

TERJE RIPLE

Terje Riple eier og driver en parkeringsplass ved et populært skiområde på Totland. Etter å ha stått opp klokken 04 om natten, fylt opp dieseltanken og tatt fri fra jobb for å brøyte, ble han svært skuffet over at mindre enn halvparten av bilene har betalt parkeringsavgiften på 20 kroner.

Riple mener eiere av enkelte bilmerker er spesielt lite villige til å gjøre opp for seg. BMW er et av dem.

– De med nyere Audi er verst. Eiere av eldre Audi-er betaler. I det siste har også eierne av nye, dyre Volvo-er vært dårligere til å gjøre opp for seg, sier han.

8. 18 til sykehus etter mulig gasslekkasje på Sletten senter (145.211)

Fred Ivar Klemetsen

16. oktober ble Sletten senter i Bergen evakuert etter at flere kunder plutselig følte ubehag, i form av irriterte luftveier, rennende øyne og forverret allmenntilstand.

18 personer ble sendt til Haukeland sykehus for undersøkelser, mens 1 fikk behandling i hjemmet sitt.

Det er fortsatt usikkert hva som var årsaken til de akutte plagene. En ubekreftet teori er at en tåregassgranat gikk av på kjøpesenteret.

9. Jeg er visst ikke mann nok (140.700)

Fred Ivar Utsi Klemetsen

«Nå var det ikke lenger fascinerende. Det var provoserende og ubehagelig», skriver kommentator Mathias Fischer etter at han og samboeren gjorde en liten likestillingstest.

Samboeren skulle stå for innsjekk på hotellet, ta regningen på restauranten og betale for drosjeturer. De ville se om noen reagerte, og kanskje gjøre en liten jobb for å endre holdninger.

Det endte med hånlige kommentarer, latterliggjøring og gratis brus på flyet.

«Begge kjønn er tapere i denne ukulturen», skriver Fischer.

10. Disse sangene må også forbys i skolen (135.922)

Shutterstock/montasje

På en skole i Stavanger ble foreldrene bedt om å krysse av for om barnet deres fikk lov til å øve på en lang rekke julesanger på skolen. Alt fra «Den lure nissen» til «Et barn er født i Betlehem».

I denne teksten vil BT-journalisten også reservere seg mot sanger i skolen resten av året, og finner faktafeil og spor av politisk ukorrekthet i «Alle fugler», «Bjørnen sover», «Bro, bro brille», «En bussjåfør, en bussjåfør» og «Mikkel rev».

PS: Dette er en fast spalte i avisen hvor lettere ironi kan forekomme.

Nå er vi i mål med topp 10. Vi tar med nr. 11 også, til glede for alle Lothepus-fans:

11. Lothepus bannlyst av Vinmonopolet (135.151)

Adrian B. Søgnen

– Jeg så at andre spyttet, men trodde det var fordi de ikke likte smaksprøvene. At jeg burde spytte ut dyr konjakk, er noe av det dummeste jeg har hørt, sier Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, etter at han ble utestengt fra Vinmonopolets fagmesser.

Vinmonopolet ønsker ikke kjendiser på arrangementene generelt, men vil ha fokus på produktene. De opplyser at Lothepus var i «en hendelse som ikke er forenlig med regelverket» på forrige fagmesse.

Selv beskriver Lothepus hendelsen slik:

– Vi var i godt humør. Og jeg tok en trall. Alle skulle ta selfie, så det ble litt styr. Men vi var ikke fulle.

TV-kjendisen fra Odda lover nå å øve på å spytte ut alkoholen, men bedyrer at det ikke vil bli lett.