Søndag kjørte Torghatten Nord den første testturen med «MF Huftarøy» i Bjørnafjorden.

Forrige uke ankom omsider de to fergene «MF Huftarøy» og «MF Samnøy» som skal gå i fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg.

De nye fergene skulle opprinnelig ha vært i trafikk allerede ved nyttår da Torghatten Nord overtok driften av sambandet, men ble kraftig forsinket fra verftene i Tyrkia og Brevik.

I mellomtiden har to av reservefergene fra Bastø Fose hatt store problemer.

Millionerstatning

Det er varslet at verftene må ut med en erstatning på flere titalls millioner kroner til Torghatten som følge av forsinkelsene. Erstatningen skal være kontraktfestet. Trolig venter også sanksjoner fra Statens Vegvesen som følge av den forsinkede leveransen.

– Dette er en kontraktssak inn mot Vegvesenet som vi må komme tilbake til, sier driftssjef Fredrik Moe i Torghatten Nord.

Fakta: Nye ferger på Bjørnafjorden Det vært en rekke kansellerte avganger på fergesambandet Halhjem – Sandvikvåg siden Torghatten Nord overtok driftsansvaret fra Fjord1.

De fem nye fergene som skal trafikkere sambandet, er ikke ferdigbygget ved verftene i Tyrkia og Norge.

De nye fergene blir 134 meter lange. De skal ha plass til 180 biler og 545 passasjerer. Bruttotonnasjen er på 7294.

Fergene vil bruke fem minutter mer enn Fjord1s ferger på overfarten Halhjem – Sandvikvåg. Til gjengjeld skal det bli hyppigere avganger.

Tok en testtur

Søndag kjørte «MF Huftarøy» sin første testtur på fjorden med biler og passasjerer om bord.

– Det var ikke en annonsert tur, men da vi holdt på å teste, fant vi ut at vi ville kjøre en runde. Det passet bra med hjemfarten fra vinterferien, sier Moe.

Selskapet jobber nå med opplæring av mannskap og testing langs kaianløpet.

Moe kan ikke gi noen lovnad om når fergene vil være i trafikk, men sier det er snakk om «veldig kort tid».

– Vi ønsker ikke å legge noe press på opplæringen. Sikkerheten må settes først, sier driftssjefen.

– Gode sjøbåter

«MF Huftarøy» og «MF Samnøy» er hybridferger som går på en blanding av gass og batteri. I 2019 skal i alt fire nybygde ferger trafikkere på sambandet - to av dem er bygget i Tyrkia og de to andre i Brevik i Telemark.

Fra 1.1.2020 skal totalt fem ferger trafikkere sambandet fast.

– Dette er veldig gode sjøbåter med masse maskineri. De har seilt på rekordtid fra Tyrkia på 11–12 dager med en snittfart på 17 knop, forteller dritssjefen.

Kun ett dekk

Fergene har heller ikke et øvre og nedre bildekk, noe som betyr at alle kjøretøy lastes på den samme flaten i midten. Totalt har båtene plass til 180 biler.

Ifølge Moe har også fergene kapasitet til å ta igjen tapt tid på overfarten ved forsinkelser.

– Båtene har et fartspotensiale for langt over rutefarten, sier Moe.