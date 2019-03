MF «Huftarøy», som er den ene av de to nye fergene på sambandet Halhjem-Sandvikvåg, gikk på grunn natt til onsdag.

To nattavganger ble innstilt mellom Halhjem og Sandvikvåg natt til onsdag.

– «Huftarøy» hadde en grunnberøring med en av propellene inne i Sandvikvåg i tirsdag kveld, sier Fredrik Moe, driftssjef i Torghatten Nord.

Fergen er nå ute av drift.

Reserveferger blir satt inn

– Det er for tidlig å konkludere med noen årsak. Men det er utfordrende utenfor Sandvikvåg, fordi det er trangt, sier Moe.

Biler og passasjerer ble satt av i Sandvikvåg etter grunnstøtingen. Avgangene fra Sandvikvåg klokken 02.30 og 05.30 ble som følge av hendelsen innstilt.

Foto: Kenneth Nesdal

– «Bastø II» er satt inn for «Huftarøy», sier Moe.

I tillegg vil MF «Flatøy» bli seilt fra Brevik i Telemark enten i dag eller i morgen, og vil kanskje være i rute i slutten av uken, opplyser Moe. Dette er den tredje nye fergen til Torghatten Nord som vil bli satt i drift på strekningen.

På vei til verksted

MF «Huftarøy» har forlot Sandvikvåg og seilte sørover mot Haugesund for egen maskin onsdag formiddag. Slepebåten «BB Server» fulgte fergen.

– På grunn av plassmangel hos verftene er vi usikre på hvilket verksted som har plass til «Huftarøy», sier Moe.

Et vitne oppgir til BT at fergen la til ved verftet Westcon i Ølensvåg ved 15.40-tiden onsdag ettermiddag. BT har ikke fått bekreftet om det er her «Huftarøy» skal bli reparert.

Det er også usikkert når fergen vil være tilbake i drift.

Begge de to nye fergene var en tur på verksted i helgen. «Huftarøy» hadde propelltrøbbel fredag, og begge fergene ble som følge av dette satt på verksted i Ølensvåg, ifølge Sunnhordland.