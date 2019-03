DREIBART: Det dreibare toalettet skal gjøre det enklere å komme seg opp og ned fra toalettet. Brukerne kan også lettere benytte seg av vasken på egen hånd, og det vil bli lettere for den som skal bistå med tørking. FOTO: Bano as

Et nytt toalett fra Nordfjord kan spare kommuner for millioner

Et nyutviklet toalett kan gi eldre et mer verdig baderomsbesøk. Samtidig kan det på sikt spare det offentlige for millioner i byggekostnader fordi bad kan gjøres mindre.