Byrådet har konkludert om bybanetraseen til Åsane.

Byrådet har konkludert i sin anbefaling om bybanetrasé i Sandviken, og presenterte saken i rådhuset klokken 10.30 torsdag.

Før jul lanserte byrådet sitt opprinnelige forslag til bybanetrasé gjennom Sandviken. I motsetning til hva de ønsket å gjøre tidligere, hadde de bestemt seg for å la hele banen gå i tunnel fra Bryggen til NHH.

Snuoperasjonen skapte sterke reaksjoner blant beboere i Ytre Sandviken. De har jobbet iherdig for at Bybanen skal legges i dagens motorvei I Åsaneveien og at bilene som kjører der i dag skal flyttes inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen.

Byrådet mente dette er for dyrt og for tidkrevende. I etterkant av vedtaket ble det så presentert en rekke nye varianter av tunneler og trafikkløsninger i Sandviken som utrederne, representert av trafikkplanlegger Helge Hopen og velforeninger i området, mente ville føre til en billigere løsning.

Vil forhandle

Opprinnelig skulle traseen vedtas før jul, men etter de sterke protestene valgte byrådet å utsette saken til januarmøtet i bystyret.

Siden den gang har også Statens vegvesen kommet på banen med støtte til beboerne i området. Regionveisjef Helge Eidsnes har påpekt at staten snart skal reforhandle den såkalte byvekstavtalen (som finansierer alle samferdselsprosjektene i bergensområdet) i år.

Da BT spurte ham tidligere i januar om veivesenet kunne tenke seg å bidra økonomisk til en tunnel, svarte han slik:

– En bør ha oppdaterte kostnadstall for å kunne vurdere og gjøre en beslutning på det. Men vi har en byvekstavtale hvor staten kan gå inn med penger, og denne vil bli reforhandlet.