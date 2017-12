Veronica (38) og Karoline (13) Hauge

– Mange på min alder synes det er flaut å være ute med moren eller faren sin. Men jeg blir glad når mamma og jeg er sammen. Vi liker så godt å jakte på Pokémon. Første gangen vi jaktet, var i fjor sommer. Da var det jeg som fikk mamma med meg. Etter det har vi hatt denne hobbyen sammen. Hun blir av og til litt misunnelig fordi jeg alltid fanger flest. Da sier hun at det viktigste tross alt er at vi kommer oss ut, og at vi har kvalitetstid alene mor og datter.