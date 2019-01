– Dette syns vi ingenting om, sier Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

En gjeng ungdommer så torsdag kveld sitt snitt til å leke seg på den islagte fotballbanen på Slettebakken i Bergen. Det gikk ikke som planlagt.

– Dette var en dårlig idé. Ungdommene hadde kjørt utpå isen for å råne, så gikk de gjennom, sier Sætre.

En politipatrulje rykket ut torsdag kveld etter meldinger fra forbipasserende som hadde lagt merke til bilen på isen.

– De fikk en kraftig advarsel.

BT har snakket med en kamerat av ungdommene som også var i området. Han forteller til BT at de greidde å få bilen opp på egenhånd.

– Vi brukte motorsag for sage opp isen. Vi hadde mye strips i bilen, så vi fikk dratt den opp, sier mannen.

Det er ikke første gang fotballbanen på Slettebakken i Bergen ligger under vann. Årsaken til oversvømmelsen er trolig et svært overvannsrør under fotballbanene i området.

(Arkiv)

Ifølge BA ble hull og skader på røret tettet for om lag seks år siden, men det skal også ha blitt gjennomført andre tiltak som kan ha påvirket vanngjennomstrømmingen som har ført til oversvømmelse.