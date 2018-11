Helsebyråd Rebekka Ljosland vil prioritere familielivet og takker nei til gjenvalg.

I 2015 ble hun som 24-åring tidenes yngste byråd i Bergen. Nå har helsebyråd Rebekka Ljosland bestemt seg for å ta en pause fra politikken. På Facebook skriver hun at hun på grunn av familiemessige forhold «ønsker å prioritere litt annerledes en periode.»

Rebekka Ljosland ble høsten 2016 mor for første gang. Hun er gift med Tor Andre Ljosland, tidligere KrFU-nestleder og i dag aktiv i fylkespolitikken i Hordaland.

Etter det BT forstår skal Ljosland ha tatt avgjørelsen for en god stund siden. På Facebook skriver hun at hun er «dypt takknemlig for å ha blitt satset på» som byråd. og at hun «har masse motivasjon og engasjement for å fullføre løpet på ut perioden».

Avgjørelsen blir mottatt med skuffelse internt i KrF.

– Jeg synes Rebekka er en fantastisk dyktig politiker, som jeg setter stor pris på. Det er klart det er et stort tap for bypolitikken at hun ikke tar gjenvalg. Samtidig har jeg stor respekt for begrunnelsen hennes, sier fylkestopp Beate Husa.

Tidligere ordfører Ingmar Ljones forstår begrunnelsen, men synes likevel det er leit.

– Hun er fantastisk dyktig. Det vil bli et stort savn at hun nå slutter. Som byråd har hun hatt god oversikt samtidig som hun er flink med detaljer.

BT kommer tilbake med mer.