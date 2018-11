Fredag var han på taperlaget på KrFs landsmøte. Nå sier finansbyråd Dag Inge Ulstein nei til gjenvalg. Også helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) slutter i politikken.

Ved midnatt søndag gikk fristen til å svare nominasjonskomiteen i Bergen KrF ut. Svært overraskende har partiets to store frontfigurer begge valgt å takke nei til gjenvalg.

Tapte KrF-kampen fredag

– Jeg ga nominasjonskomiteen beskjed i går. Denne jobben har krevd mye for hele familien, helt siden jeg begynte som politisk rådgiver i 2011. Med fire barn på hjemmebane kom vi til at det nå er tid for å gjøre noe annet, sier Ulstein.

Han avviser at avskjeden fra bergenspolitikken henger sammen med at den «røde» siden i partiet tapte på landsmøtet fredag. Ulstein ivret sterkt for partileder Knut Arild Hareides linje.

– Det ville kanskje blitt vanskeligere å gi beskjeden dersom det hadde gått motsatt vei fredag. Men jeg ville nok ikke ombestemt meg, sier Ulstein.

Bestemte seg i vår

Også KrFs helsebyråd Rebekka Ljosland begrunner sin avgang med familiemessige forhold.

– Jeg bestemte meg i vår, men har tenkt på det helt siden jeg fikk barn, sier Ljosland, som ble mor til en jente i desember 2016.

Kombinasjonen byråd og småbarnsmamma skulle vise seg å bli krevende.

– Det har gått veldig bra siden jeg har en mann som er både støttende og god på å ta ansvar hjemme. Jeg har også foreldre som har stilt opp masse. Men det er en dugnad for å få kabalen til å gå opp. Ofte jobber jeg 50–60 timer arbeidsuker. Det er uker vi har bare en familiemiddag sammen, sier Ljosland, som er gift med KrF-politikeren Tor Andre Ljosland.

Bare en igjen

For KrF betyr avgjørelsene til Ljosland og Ulstein at fire av fem øverste på KrFs liste ved forrige valg er ute. Varaordfører Marita Moltu og bystyrerepresentant Elisabeth Leirgul meldte tidligere i år overgang til Partiet De Kristne, noe som førte til at byrådets flertall forsvant.

Den eneste som er igjen blant de fem øverste er Harald Berge Breistein fra Åsane.

Også for byrådet betyr nyheten at det blir dårlig med kontinuitet dersom de får fornyet tillit ved valget: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) har for lengst gitt beskjed om at han gir seg. Heller ikke byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) ønsker å stå på bystyrelisten.

Mens Rebekka Ljosland ivret for et regjeringssamarbeid til høyre, var finansbyråd Ulstein sterkt engasjert for å gå i regjering med Ap og Sp.

– Det er helt uforståelig at flertallet i denne salen har et ønske om å frede Sylvi Listhaug og samtidig kaste Knut Arild, sa Ulstein på fylkesårsmøtet i Hordaland.

Han forsikrer om at han på tross av nederlaget vil fortsette som KrF-er.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for at KrF skal gjøre et godt valg, sier finansbyråden.

Drømmer om hjelpearbeid

Dag Inge Ulstein har permisjon fra jobben som utviklingssjef på Haraldsplass. Han vet ennå ikke om han går tilbake dit.

– Det er lenge til neste høst, og jeg skal stå på for fullt som finansbyråd ut denne perioden. Det er et veldig meningsfylt arbeid, sier Ulstein.

En medvirkende årsak til at han takker nei til fire nye år, er at han og konen har hatt en drøm å arbeide utenfor Norges grenser.

– Det er noe vi som familie har tenkt på lenge: At vi en eller annen gang gjerne vil bidra med nødhjelpsarbeid eller samfunnsbygging ute i verden. Og dersom vi skal gjøre det, ser vi at det kanskje må bli nå, mens barna er små, sier Ulstein.

Vil ikke snakke om utbryterne

– Av de fem øverste på KrF-listen ved forrige valg blir bare en med videre. Hva synes du om det?

– De to som har meldt seg ut vil jeg ikke mene så mye om. Men vi er et ungt byråd, med flere som er i småbarnsfasen. Det gjør at du også får situasjoner som dette. Og det er masse dyktige KrF-ere rundt om i lokallagene, så jeg er ikke bekymret for det, sier Ulstein.

– Du ga ikke beskjed før i går. Når bestemte du deg?

– Jeg kan ikke si dagen og timen. Fristen var i går, og da ble det slik, sier Ulstein.

– Stor respekt

På Facebook skriver Ljosland at hun er «dypt takknemlig for å ha blitt satset på» som byråd, og at hun «har masse motivasjon og engasjement for å fullføre løpet ut perioden».

Avgjørelsen blir mottatt med skuffelse internt i KrF.

– Et stort tap

– Jeg synes Rebekka er en fantastisk dyktig politiker, som jeg setter stor pris på. Det er klart det er et stort tap for bypolitikken at hun ikke tar gjenvalg. Samtidig har jeg stor respekt for begrunnelsen hennes, sier fylkestopp Beate Husa.

Tidligere ordfører Ingmar Ljones forstår begrunnelsen, men synes likevel det er leit.

– Hun er fantastisk dyktig. Det vil bli et stort savn at hun nå slutter. Som byråd har hun hatt god oversikt samtidig som hun er flink med detaljer.

– Vi har et kvinneproblem

Torsten Mentzoni, leder i Bergen Vest KrF, er skuffet over nyheten.

– Jeg hadde håpet at Rebekka Ljosland skulle være vår frontfigur i neste periode. Hun er veldig dyktig og hardtarbeidende, sier Mentzoni. Da BT snakket med ham, var det ennå ikke klart at også Ulstein ville forsvinne.

– Det vil være en lite gunstig situasjon dersom våre to fremste politikere trekker seg, sa lokallagslederen da. Han påpekte at partiet også har pådratt seg et kvinneproblem.

– Vi hadde tre sterke kvinner helt i toppen av listen. Nå er alle tre ute av bildet, sier Mentzoni.