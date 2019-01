– Han er å anse som uskyldig, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

En mann (49) ble i fjor tiltalt for å ha drept sin kone i parets hjem i Åsane i Bergen våren 2017. Mannen ble pågrepet i forfjor sommer.

– Saken er henlagt etter bevisets stilling, opplyser advokat Reidar Steinsvik til BT.

– Etter bevisets stilling

Steinsvik ble i desember oppnevnt som ny forsvarer i saken.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland bekrefter forsvarerens opplysninger overfor BT.

– Tiltalebeslutningen for drap er trukket og saken er henlagt etter bevisets stilling, sier Stolt-Nielsen.

– Det betyr?

– Det betyr at han er å anse som uskyldig for de forholdene han var mistenkt for.

Omtrent ett år etter pågripelsen, i mai 2018, skulle rettssaken mot 49-åringen etter planen starte i Bergen tingrett.

Rettssaken ble imidlertid utsatt da det kom en ny sakkyndig uttalelse. Den sådde tvil om politiets teori om kvelning.

Den drapstiltalte mannen ble løslatt, og tidlig i september kom en ny sakkyndigrapport.

Skal være i tråd med innstilling

Førstestatsadvokat Stolt-Nielsen har selv henlagt den delen av tiltalen som dreide seg om drapsforsøk, forteller han.

– Det er et rent teknisk spørsmål i forhold til hvem som har henleggelseskompetanse.

BT skrev tidligere i januar at statsadvokaten skal ha anbefalt overfor Riksadvokaten å henlegge saken.