– Han er å anse som uskyldig, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

En mann (49) ble i fjor tiltalt for å ha drept sin kone i parets hjem i Åsane i Bergen våren 2017.

Mannen ble pågrepet i forfjor sommer.

– Saken er henlagt etter bevisets stilling, opplyser advokat Reidar Steinsvik til BT.

– Etter bevisets stilling

Steinsvik ble i desember oppnevnt som ny forsvarer i saken.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland bekrefter forsvarerens opplysninger overfor BT.

Ørjan Deisz (arkiv)

– Tiltalebeslutningen for drap er trukket og saken er henlagt etter bevisets stilling, sier Stolt-Nielsen.

– Det betyr?

– Det betyr at han er å anse som uskyldig for de forholdene han var mistenkt for.

Einar Drægebø er bistandsadvokat for sønnen til avdøde og den nå renvaskede 49-åringen.

– Hva skjer med gutten?

– Gutten blir inntil videre boende der han nå bor, under barnevernets omsorg. Så blir det et spørsmål hva som er best for ham i et mer varig perspektiv.

Omtrent ett år etter pågripelsen, i mai 2018, skulle rettssaken mot 49-åringen etter planen starte i Bergen tingrett.

Rettssaken ble imidlertid utsatt da det kom en ny sakkyndig uttalelse. Den sådde tvil om politiets teori om kvelning.

Den drapstiltalte mannen ble løslatt, og tidlig i september kom en ny sakkyndigrapport.

– Beklager

Etter at BT først skrev om henleggelsen, kom en pressemelding fra statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Der heter det at arbeidet gjort av nye medisinsk sakkyndige underbygger og forsterker usikkerheten knyttet til den 42-årige kvinnens dødsfall – og om det «kunne skyldes naturlige årsaker eller ei».

I sin henleggelsesbeslutning konstaterer Riksadvokaten at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for domstolen for at kvinnen ble kvalt.

I pressemeldingen heter det også at påtalemakten «beklager den belastning saken har medført for tiltalte og familien for øvrig».

– Det ble klart for oss, etter at de nye sakkyndige hadde uttalt seg, at bevisbildet ikke var så tydelig som vi først trodde, sier Stolt-Nielsen til BT.

Han ønsker ikke å gå nærmere i detalj om bevisvurderingen som er gjort.

Eirik Brekke (arkiv)

Én del kan påklages

Førstestatsadvokaten henla selv den delen av tiltalen som dreide seg om drapsforsøk, forteller han.

– Det er et rent teknisk spørsmål i forhold til hvem som har henleggelseskompetanse.

Hvem som henlegger har også betydning for de videre klagemulighetene.

Riksadvokatens avgjørelse kan det ikke klages på, mens Stolt-Nielsens henleggelse kan klages inn til Riksadvokaten.