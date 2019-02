– Total mangel på respekt for loven og folks liv og helse, sier politiet. Mannen som ble tatt etter en flere kilometer lang biljakt torsdag kveld er likevel løslatt av retten.

Fredag ettermiddag ble en mann i 40-årene fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett, etter at han torsdag kveld utløste en storstilt biljakt i Åsane.

I flere kilometer lå politiet på hjul før de til slutt måtte stanse bilen fysisk.

Bergen tingrett godtar ikke politiets krav om å varetektsfengsle mannen.

– Han ble løslatt fordi det ikke er gjentakelsefare, sier forsvarer Eirik Nåmdal.

Aktor har foreløpig ikke tatt stilling til om løslatelsen blir anket.

Det var ved 17-tiden torsdag det kom melding om en angivelig «vinglekjører» i en varebil på E39, først i retning nordover fra Øyjorden-området.

Resultatet ble en flere kilometer lang politijakt.

Til slutt bestemte politiet seg for å stoppe bilen fysisk.

Fem liknende saker

Politiadvokat Anne Mjelde Myhr sier bergensmannen seinest i august i fjor ble siktet for tilsvarende forhold.

Da skal han ha kjørt bil påvirket av blant annet amfetamin.

Fra tidligere er han flere ganger domfelt for kjøring i ruspåvirket tilstand, sist i 2017.

– Han har hatt førerkort, men det er inndratt, sier Myhr.

– Her er det en total mangel på respekt for veitrafikklovgivningen og folks liv og helse.

Politiet ba om fengsling fordi de mener det er fare for gjentakelse.

– Vi mener han må stoppes, sier Myhr.

Det var ikke dommeren enig i.

Hun mener de tidligere ruskjøringsepisodene ikke har skjedd hyppig nok til at det foreligger en såkalt sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at mannen vil gjøre det samme igjen hvis han ikke blir fengslet.

– Retten viser videre til at siktede er i full jobb, og etter rettens vurdering tilsier verken domfeltes livssituasjon eller kriminalitetens art at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare, heter det i kjennelsen.

Dommeren: – Jeg er inhabil

I et avhør like før rettsmøtet tilsto mannen at han kjørte ruspåvirket. Han er i 40-årene og godt kjent for ordensmakten fra før.

Han erkjenner også at han kjørte uten gyldig førerkort, men ikke at han kjørte i noen.

Etter en stund ble rettsmøtet avbrutt.

Tingrettsdommer Marie Vonen påpekte at hun selv havnet i kø i forbindelse med hendelsen, og at hun også så bilen som siktede kjørte etter at den var stoppet.

Dermed erklærte hun seg inhabil og overlot fengslingssaken til en annen dommer.

ØRJAN TORHEIM

Stoppet

Etter 14–15 minutter torsdag kveld ble varebilen stoppet fysisk. Da skal siktede ha kjørt i retning sentrum.

ØRJAN TORHEIM

Markus Kjelby og hans samboer, som kom kjørende sørover fra Hordvik, observerte bilen.

De tok videoen under, og som viser varebilen idet den kjører forbi – tett fulgt av politiet.

– Glad det gikk så bra

Fungerende sjef for politiet i Bergen nord, Torgils Lutro, sier de følger opp saken i samarbeid med politiet i sentrum.

– Kjøringen pågikk over en lang strekning i vekslende fart, så jeg er glad det gikk så bra som det gjorde, sier Lutro.

Det er kun meldt om en påkjøring i saken. Føreren av denne bilen har politiet allerede snakket med.

Det skal kun ha blitt moderate skader på bilen, og føreren fremsto ifølge Lutro som uskadet.

Politisjefen sier de fikk et titall tips om kjøringen, inkludert personer som hadde filmet, og at politiet nå vil avhøre en rekke vitner.

– Det var utrolig mange som ringte, og det er bra.

Vitnene vil blant annet bli spurt om hvilken fart de mener sjåføren hadde. Den siktede sjåføren skal selv mente at han holdt fartsgrensen.

– Det er viktig å få dokumentert hendelsen så godt som mulig. Vi har sett noen videoer, men er selvsagt interessert i flere, sier Lutro.

Gjorde «aktiv handling»

Politiet vil ikke gå inn på hvilken metode de brukte for å stoppe varebilen.

– Generelt er det slik at vi kan krasje i folk eller sette opp ulike former for sperringer. Men siden vi nå har meldt saken inn til Spesialenheten, vil jeg ikke si noe som kan spolere deres arbeid med å vurdere saken objektivt, sier Lutro.

Verken politiadvokat Myhr eller Lutro har villet si om varebilen var mannens egen.