Politiet ber om fengsling av mannen i 40-årene. – Total mangel på respekt for loven og folks liv og helse, sier politiadvokat.

Fredag ettermiddag ble mannen som utløste biljakt i Åsane fremstilt for varetektsfengsling.

Ved 17-tiden torsdag kom meldingen som førte til en flere kilometer lang politijakt på en «vinglekjører» på E39, først fra Øyjorden-området.

Varebilen som mannen kjørte ble til slutt stoppet fysisk av politiet.

Dommeren: - Jeg er inhabil

I forkant av rettsmøtet sa politiadvokat Anne Mjelde Myhr at mannen i 40-årene har erkjent kjøring i ruspåvirket tilstand.

Han tilstår også at han kjørte uten gyldig førerkort, men erkjenner ikke skyld for å ha kjørt i noen.

Etter en stund ble rettsmøtet avbrutt.

Tingrettsdommer Marie Vonen påpekte at hun selv hadde havnet i kø i forbindelse med hendelsen, og at hun også så bilen som siktede kjørte etter at den var stoppet.

Dermed erklærte hun seg inhabil og overlot fengslingssaken til en annen dommer.

Klokken 14 er en ny dommer fortsatt ikke kommet.

ØRJAN TORHEIM

Domfelt for lignende

Mannen i 40-årene ble seinest i august i fjor, ifølge Myhr, siktet for tilsvarende forhold. Fra tidligere er han også domfelt i fem lignende saker.

- Han har hatt førerkort, men det er inndratt, sier Myhr.

Fredag morgen sa politisjefen i Åsane at han er glad det gikk så bra som det gjorde.

Myhr kommenterte slik:

- Her er det en total mangel på respekt for veitrafikklovgivningen og folks liv og helse.

Stoppet

Etter 14–15 minutter ble sjåføren og varebilen han kjørte stoppet fysisk.

Mannen ble satt i fengslig forvaring.

Politiet mener det er fare for gjentakelse og gikk derfor fredag ettermiddag til retten for å be om varetektsfengsling.

ØRJAN TORHEIM

Fem liknende saker

Markus Kjelby og hans samboer, som kom kjørende sørover fra Hordvik, observerte bilen. De tok videoen under, og som viser varebilen idet den kjører forbi – tett fulgt av politiet.

Mannen, som er i 40-årene og hjemmehørende i Bergen vest, er dømt for liknende forhold fem ganger tidligere.

– Da tenker jeg på trafikksaker med uvettig kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand, inkludert narkotikapåvirkning, sier Myhr.

Mannen ble sist dømt i 2017, ifølge politiet. Myhr opplyser videre at han, under kjøreturen i går, heller ikke hadde gyldig førerkort.

– Vi mener han må stoppes, og det er derfor vi i dag ber om fengsling begrunnet med gjentakelsesfare.

– Glad det gikk så bra

Fungerende sjef for politiet i Bergen nord, Torgils Lutro, sier de følger opp saken i samarbeid med politiet i sentrum.

– Kjøringen pågikk over en lang strekning i vekslende fart, så jeg er glad det gikk så bra som det gjorde, sier Lutro.

Det er kun meldt om en påkjøring i saken, og føreren av denne bilen har politiet allerede snakket med. Det skal kun ha blitt moderate skader på bilen, og føreren fremsto ifølge Lutro som uskadet.

Politisjefen forteller at de fikk et titall tips om hendelsen, inkludert personer som hadde filmet, og at politiet nå skal avhøre en rekke vitner.

– Dat var utrolig mange som ringte, og det er bra.

Vitnene vil blant annet bli spurt om hvilken fart de mener sjåføren hadde.

– Det er viktig å få dokumentert hendelsen så godt som mulig. Vi har sett noen videoer, men er selvsagt interessert i flere, sier Lutro.

Gjorde «aktiv handling»

Han bekrefter at de gjorde en «aktiv handling» for å få stoppet mannen, men vil ikke gå inn på hvilken metode de brukte.

– Generelt er det slik at vi kan krasje i folk eller sette opp ulike former for sperringer. Men siden vi nå har meldt saken inn til Spesialenheten, vil jeg ikke si noe som kan spolere deres arbeid med å vurdere saken objektivt, sier politisjefen.

Verken Lutro eller politiadvokat Myhr vil si om varebilen var mannens egen.