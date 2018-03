Tirsdag formiddag melder DNT om at ni personer er fraktet ut av fjellet.

– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

38 kjente tilfeller

Totalt er det nå 38 kjente tilfeller av omgangssyke på ti DNT-hytter: Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhellern, Krækkja, Kalhovd, Mogen, Mårbu, Stivstuv og Middalsbu (selvbetjent hytte).

DNT gjentar oppfordringen om god håndhygiene for å sikre en god opplevelse for alle på påskefjellet.

–Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke. Vi oppfordrer særlig menn til å passe på håndhygienen, sier Hoff Wikborg.

Har fulgt råd

Mattilsynet var, ifølge pressekontakt i DNT Monica Hägglund Langen, i fjellheimen i går.

– Dette var et planlagt besøk på Mårbu. Det var et rutinebesøk var planlagt lenge i forveien, og har altså ingenting med tilfellene av omgangssyke å gjøre. De påpekte imidlertid at de var godt fornøyde med tiltakene som var iverksatt, sier Langen.

Hun sier at smittevernoverlege ble kontaktet da DNT fikk vite om de første tilfellene.

– Vi har fulgt rådene vi fikk fra ham og følger også rådene fra Folkehelseinstituttet.

Hyttene som har hatt tilfeller av magesjau er blant annet vasket ned med klor.

Behandles lokalt

Erik Bull-Valen er kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet. Han opplyser at det er kommunelege lokalt som tar seg av oppfølgingen av norovirus-tilfellene.

– Vi har kun bidratt med råd om hvordan følge opp saken. Disse finnes også på våre hjemmesider.