Ti hytter på Hardangervidda har hatt tilfeller av norovirus. Tirdags ettermiddag melder DNT om at elleve personer er fraktet ut av fjellet.

Totalt er det nå over 40 kjente tilfeller av omgangssyke på ti DNT-hytter: Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhellern, Krækkja, Kalhovd, Mogen, Mårbu, Stivstuv og Middalsbu (selvbetjent hytte).

Tirsdag formiddag var ni fraktet ut fra fjellet.

Rundt klokken syv melder DNT at det to gjester til er hentet ut. Den ene fra Mogen og den andre fra Rauhelleren.

Kvinnen fra Rauhelleren ble kjørt ut tirsdag kveld.

– Tiltakene fungerer

– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

DNT gjentar oppfordringen om god håndhygiene for å sikre en god opplevelse for alle på påskefjellet.

–Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke. Vi oppfordrer særlig menn til å passe på håndhygienen, sier Hoff Wikborg.

Har fulgt råd

Mattilsynet avla Mårbu et besøk i mandag. Tirsdag skal de besøke Krækkja for å sjekke forholdene.

– Sammen med Mattilsynet vurderer vi nå om det er andre tiltak som må iverksettes. Det lukter klor på hyttene som er vasket ned. Det håper vi at de besøkende tar som et tegn på at vi har gjort det vi kan for å unngå videre smitte, sier Wiborg.

Han sier at DNT også har kontakt med kommuneleger rundt Hardangervidda, samt at Folkehelseinstituttet bistår med råd og vink.

– Vi har ingen kjent smittekilde. Mat og vann er sjekket ut. Det mest nærliggende er å tro at gjester har hatt smitten med seg til hyttene våre. Med stort belegg som vi opererer med i påskeuken, er vi svært sårbare når vi blir rammet på denne måten.

Wikborg sier at han selv ble rammet av magasjaus-smitte da DNT for syv år siden hadde en tilsvarende runde.

– Heldigvis har ingen av bestyrerne våre blitt syke. Det betyr at vi er i stand til å følge de rutiner som er laget.

Behandles lokalt

Erik Bull-Valen er kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet. Han opplyser at det er kommunelege lokalt som tar seg av oppfølgingen av norovirus-tilfellene.

– Vi har kun bidratt med råd om hvordan følge opp saken. Disse finnes også på våre hjemmesider.