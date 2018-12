De kom med tog fra Geilo i formiddag og trodde det gikk tog østover i ettermiddag.

Fire voksne, tre barn og en baby skulle få oppleve snøen på Finse. Nå er det iverksatt redningsaksjon, melder politiet på Twitter.

Det går nemlig ingen flere tog før i morgen, og hotellet på Finse er stengt.

– Forlatt på Finse

– Reisefølget sto forlatt på Finse og alt var stengt. Det var en kar som hadde forbarmet seg over dem som varslet oss, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Han forteller at de indiske turistene nå står inne på et venterom på stasjonen.

– Men med henblikk på at det er en baby på 14 måneder og tre andre barn, er det ikke forsvarlig at de blir værende der til i morgen, selv om de er godt kledd, sier Rebnord ved 15.45-tiden julaften.

– Gladmelding

Ifølge operasjonslederen var de to eneste mulighetene enten å sende et helikopter for å plukke dem opp, eller et tog. Og turistene har nå fått en gladmelding på selveste julaften.

– Et arbeidstog fra Ål er på vei til Finse for å frakte dem tilbake til Geilo. Det er fremme om rundt to timer, sier Rebnord.

Alle i reisefølget skal være i god form og ha det bra.

– De er glade, slår operasjonslederen fast.