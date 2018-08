Klokken 06.00 fredag morgen slo lynet ned i huset til Reidar Olsen på Os.

Natt til fredag våknet mange vestlendinger av et dundrende tordenvær som var på vei inn mot land fra havet.

Særlig dramatisk var det på Os, hvor det oppsto brann i taket på en enebolig på Berge etter et lynnedslag.

Like over klokken 06 fikk 110-sentralen melding om nok et branntilløp. Dette var i huset til Reidar Olsen.

– Jeg våknet av et brak. Strømmen var gått og det luktet svidd i hele huset, sier Olsen.

Skvatt opp fra sengen

Reidar Olsen hadde fått med seg at det tordnet før lynet traff huset hans. Han sier han lå i sengen hørte på at uværet kom nærmere og nærmere.

– Etter hvert hørtes det ut som om tordenværet gikk over, så jeg la meg til å sove igjen. Men så smalt det plutselig. Det var et kjempesmell, sier Olsen, som skvatt opp fra sengen.

Da han reiste seg, merket han at det luktet det svidd i hele huset. Og da han prøvde å slå på lysbryteren oppdaget han at strømmen var gått.

– Jeg tenkte at nå har det begynt å brenne et sted, og ganske riktig, like etterpå sendte naboen min meg en melding om at det kom røyk fra taket mitt, sier Olsen.

Knust takstein

Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.no

Lynet hadde slått ned i taket til Olsen, og via ledningsnettet slo lynet ut sikringsskapet.

Taksteinen knuste og sikringsskapet ble sprengt i fillebiter, ifølge Olsen.

Ifølge vakthavende fra Os brannvesen Martin Østgulen Svendsen var det vært tilfeldig hvor lynet traff.

– Ingen av de to husene som ble truffet stod plassert på det høyeste punktet i området. De har rett og slett vært uheldige, sier han.

Heldigvis endte begge lynnedslagene forholdsvis bra, og ingen personer ble skadet.

– Dette ordner seg. Jeg har en elektriker på besøk, som arbeider med å bytte ut sikringsboksen og det elektriske anlegget, sier Olsen.

Olsen har troen på at han får strømmen tilbake allerede i kveld.