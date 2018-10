AV

Dekket av grønne laken ligger en mann i slutten av 60-årene. Han har fått påvist prostatakreft og prostata skal ut.

– Kreften hans er rimelig aggressiv, derfor fjerner vi også lymfeknuter, forklarer overlege Yngve Nygård, som styrer dagens inngrep.

Nygård er urolog og en av tre på Haukeland universitetssjukehus som opererer prostata med hjelp av roboten DaVinci. I nesten tre timer skal han sitte to meter unna operasjonsbordet, med øynene i to kikkerthull. Der nede får han et tredimensjonalt bilde av mannens indre. Så styrer han robotarmene med to håndtak og pedaler til føttene.

Fakta: Livet på Haukeland Haukeland universitetssjukehus er byens største arbeidsplass med om lag 12.000 ansatte.

I løpet av et år er det 900.000 pasientmøter. 2500 helsearbeidere får utdanningen sin på Haukeland.

Livet på sykehuset rommer både dramatikk, sorg og glede. Men også mye hverdagsliv. I en serie artikler presenterer vi noe av dette.

– Det er nesten som å ha hodet inne i kroppen, sier Nygård, som slett ikke vil vende tilbake til åpne operasjoner i buken. Selv om han da kan føle seg frem med fingrene.

Haukeland fikk roboten DaVinci i gave fra Trond Mohn i 2009. Første året gjennomførte DaVinci 70 operasjoner. I fjor endte de på nesten 300. Mest prostata, men også gynekologiske inngrep og mageoperasjoner.

Nå har Mohn åpnet lommeboken igjen og gir Haukeland robot nummer to. Roboten skal få slippe til på flere nye pasientgrupper.

Robotkirurgi gir kortere liggetider og færre komplikasjoner.

Vi fikk være til stede mens Nygård gjennomførte en prostataoperasjon. For det er legen som opererer, roboten er bare kirurgens forlengede armer, bokstavelig talt.

Mannen på operasjonsbordet får seks hull i magen. Inn i ett hull går kamera. Tre hull er for armene til roboten, og de to siste skal assistentlege Fredrik Gaustad betjene.

Så blåses buken opp med luft, og operasjonsbordet tippes kraftig mot hodeenden. Alt sammen for å lage arbeidsrom dypt nede i mannens underliv, der prostata ligger gjemt bak urinblæren.

Assistentlege Gaustad sitter tett på operasjonsbordet og følger med på storskjermen, som sender fra mannens indre. Gaustads jobb er å holde, levere tråd, nål og suge, alt slikt som robotføreren trenger assistanse til.

Frem fra det grønne lakenet dukker plutselig operasjonssykepleier Hildegunn Kvamme Skare.

– Jeg måtte sjekke at pasientens ben ligger greit plassert, slik at han ikke får nerveskader av å ligge forkjært i mange timer, sier hun.

Også robotoperasjoner er teamarbeid. Anestesisykepleier Marit Kleppe sitter fast stasjonert ved pasientens hode og passer bedøvelse, pust, puls og blodtrykk. En operasjonssykepleier går til og fra, mens den andre står i steril sone og betjener assistentlegen.

– Vi er helt avhengig av at teamet virker, sier Nygård.

Robotoperasjon likner kikkhullskirurgi, men ved kikkhullskirurgi er det legene som direkte styrer armene som går inn i kroppen. Her går det via roboten.

– Denne operasjonen lar seg også gjennomføre med kikkhullskirurgi, men det tar svært lang tid å lære. Roboten gir oss en helt annen nøyaktighet og stødighet, forklarer Nygård.

– Hva med fingerfølelsen du mister?

– I begynnelsen savnet jeg det, men jeg ser så utrolig mye bedre via roboten. Nå ville jeg aldri gått tilbake.

Prostataoperasjoner berører mannens mest intime deler og kan frarøve ham potens og gi urinlekkasje.

– Noen velger å reise utenlands og kjøper operasjon på privatklinikker for ikke å miste potensen. Har det noe for seg?

– Nei, privatklinikker utenlands bruker samme metoder som oss, så det kan de spare seg. Vi prøver å bevare nervene som styrer potensen, men hvis kreften er hissig, lar det seg ikke gjøre. Øverst på listen står kreftfrihet, sier Nygård og legger til:

– Uten intakte nerver hjelper ikke Viagra og liknende legemidler, men det fins tekniske hjelpemidler som penispumpe og sprøyter.

Oppe på skjermen spiser robotarmene seg nedover i underlivet. Snart er lymfeknuter skåret bort på begge sider og blir fisket ut. Roboten klipper og svir om hverandre. Sviingen skal hindre blødninger. Røyklukten sprer seg i operasjonsstuen.

Nygård beveger seg i velkjent landskap. Her nede bak skambenet er det veldig trange forhold. Han peker ut blodårer, nerver og blærer. Kutter og svir.

Dette er millimeterpresisjon. Et lite feilklipp kan gi hull i tarmen eller i store blodårer.

– Roboten er bare et verktøy og blir ikke bedre enn den som styrer maskinen, påpeker mannen bak spakene.

Helt nede, bak urinblæren, ligger styggedommen som skal bort. Prostatakjertelen omslutter urinrøret, og inne i den er det en svulst.

Prostatakreft er den suverent mest utbredte kreftformen blant menn. Årlig får 5000 menn diagnosen.

DaVinci skjærer kjertelen fri og dytter klumpen oppi en pose som assistentlegen stikker inn. Så sys urinlederne tilbake på blæren.

– Nå prøvde jeg å bevare potensnerver på ene siden, sier kirurgen.

Nesten tre timer med øynene i kikkerthullene er over. Nygård reiser seg fra sin plass i kroken, strekker på beina, vasker og desinfiserer seg før han tar plass ved operasjonsbordet. DaVinci har gjort jobben sin og trilles tilbake i kroken.

Nygård og assistentlege Gaustad trekker ut prostataposen og syr sammen de seks hullene i buken.

I morgen kan mannen på bordet forlate sykehuset. En kjertel fattigere.