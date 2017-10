– Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen.

5. september i år beslagla Tollvesenet 100 kilo hasj i en bil på danskebåten da den ankom Bergen. En nederlandsk mann og kvinne på 68 og 75 år ble pågrepet.

– Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen.

Fjernet plate i bagasjerom

Ved 12.30-tiden denne dagen satt de i en Volvo XC90 og ventet på å kjøre i land på kaien. Der sto tollerne, som hadde bestemt seg for å undersøke paret nærmere.

Tollvesenet

– Vi hadde etterretningsopplysninger som tilsa at vi ville ha en prat med paret. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer, men vi hadde altså bestemt oss for å snakke nærmere med dem, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen.

Bilen ble tatt inn i kontrollgarasjen, og ifølge Skår fortalte paret at de var på vei til Bergen for å være her noen dager. Planen var så å dra østover og ut av landet derfra. Tollerne brukte hund til å gjennomgå bilen, og den markerte bak og foran i bilen.

-Vi fant en plate i bagasjerommet og fjernet den. Der fant vi 55 kilo hasj. Da vi undersøkte bilen foran, fjernet vi setene. På fører- og passasjersiden fant vi henholdsvis 25 og 20 kilo hasj, altså 45 kilo hasj foran i bilen, sier Skår.

Store verdier

Dermed satt altså tollerne på 100 kilo hasj da bilen var undersøkt.

– Dette beslaget er ekstremt stort for oss og uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen. Det er spesielt med så mye narkotika i en privatbil. Slike beslag pleier å komme på vogntog, sier tollsjefen.

– Det var en spesiell alder på dem som var i bilen?

– Ja, men vi har sett flere ganger at kurerer ikke alltid er slik vi tror kurerer er. Vi har sett tilfeller på kurerer utenom det vanlige, sier Skår.

Tollvesenet

Det er ingen tvil om at hasjbeslaget er mye verd. Hvis det selges i pakker på 10 kilo til mottaker, ligger prisen på mellom 150.000-470.000 kroner, ifølge politiets tall. Det betyr i så fall at dette beslaget er verd mellom 1,5 og 4,7 millioner kroner hvis det deles opp i ti. Gateverdien er langt høyere. Kjøper man et gram hasj, kan prisen ligge på 100 kroner. Jo mer man kjøper, jo lavere blir prisen.

– Det er alltid vanskelig å fastslå gatepris, men det vi er helt sikre på, er at det er et mottakerledd som har blitt rammet i betydelig grad. Det er en stor inspirasjon for oss. Vi står på kaien året rundt, i blest og vind, og er alltid på jakt etter det store beslaget. Så kom det 5. september. Veldig inspirerende, sier Skår.

– Flere personer involvert

Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget, og opplyser til BT at de to eldre personene er varetektsfengslet. Fengslingen ble forlenget sist uke.

– Dette beslaget har en anslått gateverdi på rundt ti-elleve millioner kroner. Når det dreier seg om et så stort beslag, er det grunn til å tro at det er flere personer involvert både på leverandør- og mottakersiden. Dette er noe vi prioriterer i etterforskningen, sier Christoffersen.

Politiadvokaten bekrefter at beslaget er på rundt 100 kg hasj.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Det finnes veldig få tunge rusmisbrukere som ikke har begynt med hasj. For veldig mange er hasj inngangsporten til narkotikahelvetet. Et beslag av denne størrelsen har et enormt spredningspotensial. Derfor bruker vi også store ressurser på etterforskningen, sier Christoffersen til BT.

Tollvesenet

Berømmer tollerne

– Har etterforskningen så langt avklart om flere personer er involvert?

– Jeg ønsker av naturlige grunner ikke å kommentere etterforskningen nærmere, sier politiadvokat Christoffersen.

Han berømmer tollerne etter beslaget.

– De har gjort en veldig god jobb, sier Christoffersen.

Forsvareren til den 75 år gamle kvinnen, Bertil Rønnestad, ønsker ikke å kommentere saken.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar, sier forsvareren til den 68 år gamle mannen, Rolf Knudsen.