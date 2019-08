To personer i en personbil ble fanget mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen.

En bil skal være innesperret etter to jordras i Voss kommune. Raset skal ha gått i Røyrdotten i Jordalen, på grensen mellom Voss og Aurland kommune.

Har du bilder eller opplysninger? Tips BT på 2211@bt.no.

– Bilen skal ha blitt fastklemt i raset, men de to personene som satt i bilen er berget ut, sier Helge Blindheim, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Personene skal ha kommet seg ut av bilen på egenhånd.

– Usikkert omfang

Nødeetatene vet lite om omfanget av rasene. HRS bistår i søkene med et redningshelikopter fra Florø.

– Politiet og helikopteret er der oppe, og gjør søk. De jobber med helikopteret oppover i dalen for å lokalisere om det er gått flere ras oppover i dalen. De har ikke beskrevet omfanget av rasene ennå, sier Christer Schei i 110-sentralen klokken 20.15.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen klokken 19.10.

Vegtrafikksentralen opplyser om at rasene gikk på en kommunal vei.

– Kraftig nedbør

De siste to-tre timene har det vært kraftig nedbør i området, opplyser meteorolog Per Egil Haga i Vervarslinga på Vestlandet.

– Vi har ute et farevarsel om at det kommer mellom 25 og 40 millimeter i løpet av tre timer, og jeg vil tro at nedbøren har vært i den størrelsesordenen, sier Haga.

Han presiserer at ikke har en målestasjon i området, og dermed ikke kan gi eksakte tall.

– Her har det kommet mye nedbør på kort tid, sier han.