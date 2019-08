RAS: Raset har gått på to sider av et hus i Røyrdotten. Bilen som ble tatt av raset ligger rett til venstre for huset. FOTO: 2211-tipser

Flere ras i Jordalen: 20 evakueres

To personer i en personbil ble fanget mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen. Over 20 personer evakueres fra dalen, opplyser HRS.