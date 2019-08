To personer i en personbil ble fanget mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen. 16 personer ble evakuert fra dalen.

En bil var innesperret etter to jordras i Voss kommune. Rasene gikk i Røyrdotten i Jordalen, på grensen mellom Voss og Aurland kommune.

Klokken 19.02 fikk politiet melding om et jordras i området Jordalensnuten i Voss kommune.

– Bilen ble fastklemt i raset, og de to personene som satt i bilen er berget ut, sa Helge Blindheim, operasjonsleder i Vest politidistrikt til BT like etterpå.

De to personene fortalte til BT at store steiner raste nedover mot bilen de satt i.

Sendte geolog til stedet

Raset gikk over en mindre kommunal vei og det er lite bebyggelse i området.

En geolog ble sendt ut til området for å vurdere faren for nye ras, og for å gjøre en vurdering av områdene hvor det allerede har gått ras, opplyste politiet i en pressemelding.

2211-tipser

– Forferdelig tordenvær

Personene som var innelåst skal ha kommet seg ut av bilen med hjelp av fra en nabo med traktor, sa Kari Mørkve Jordalen som bor i området.

Jordalen fortalte at paret var heldig som kjørte bilen på fremsiden av selen.

– Raset gikk på begge sider av selen, la hun til.

Hun opplevde situasjonen som dramatisk.

– Vi var engstelige. Vi måtte opp og sjekke seinere, og da var de på trygg grunn, sa Jordalen som forteller at rasene gikk i et populært turområde.

Røde Kors: Evakuerte 16 personer

HRS undersøkte området med et redningshelikopter, og meldte om at det var gått flere mindre ras og at elver i området hadde gått over breddene.

Kartverket

– Vi har lokalisert to steder hvor det er flere isolerte folk. Det er mellom 7–8 personer på det ene stedet og 14–16 personer en annen plass. De skal flys nedover i dalen til sikker sone, sa redningsleder Bjørn Magnussen i HRS mandag kveld.

Røde Kors opplyste seinere i en pressemelding at totalt 16 personer ble evakuert etter jordrasene.

Etter rasene bisto Røde Kors de evakuerte i et privathus i Jordalen.

– Kraftig nedbør

De siste to-tre timene har det vært kraftig nedbør i området, sa meteorolog Per Egil Haga i Vervarslinga på Vestlandet i 20-tiden.

– Vi har ute et farevarsel om at det kommer mellom 25 og 40 millimeter i løpet av tre timer, og jeg vil tro at nedbøren har vært i den størrelsesordenen, sa Haga.

2211-tipser

Han presiserer at Vervarslinga ikke har en målestasjon i området, og at han dermed ikke kan gi eksakte tall.

– Men her har det kommet mye nedbør på kort tid, sa han.