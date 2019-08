Møtet med Nordhordlandsbrua påførte «Framfjord» store skader.

Det var ved 03-tiden natt til torsdag 6. juni i år at politiet ble varslet om kollisjonen. Motorskipet «Framfjord» hadde kjørt rett inn i Nordhordlandsbrua.

Ifølge data fra Marine Traffic skal skipet ha holdt en fart på rundt ni knop da det kolliderte med flytebroen.

– Skal kondemneres

BT har vært i kontakt med Fonnes Offshore, som står oppført som eier av «Framfjord».

– Båten skal kondemneres og ligger ved Hanøytangen, sier Roy Fonnes.

Det betyr at skadene på skipet har vært så store at det ikke svarer seg å reparere.

Deler av styrehuset ble knust, en mast var trykket ned og en gravemaskin på dekk var veltet og fikk hard medfart, skrev BT ulykkesdagen.

Redningsskøyten Kristian Gerhard Jebsen

Registrert i Karibia

Fonnes vil ikke kommentere hvorfor skipet kolliderte.

– Det får politiet finne ut av.

Han vil heller ikke svare på ytterligere spørsmål fra BT.

«Framfjord» ble bygget i 1990 og er 80 meter lang og 10 meter bred. Skipet er registrert i Basseterre, hovedstaden i Saint Kitts og Nevis.

Føderasjonen er et konstitusjonelt monarki i Karibia med 55.000 innbyggere, ifølge Store norske leksikon.

Gjenvinner jern og metall

Skipets tonnasje er på 2300 dødvekttonn. Det har gått med tørrlast på norskekysten og Nordsjøen og har blant annet levert sand til stranden i Kollevågen i Askøy kommune.

Nå ligger «Framfjord» der, nærmere bestemt hos Norscrap West på Hanøytangen. På hjemmesiden opplyser selskapet at de hugger skip og fartøy i en moderne slipp.

«Etter fullført miljøsanering hugges fartøyet for gjenvinning av jern og metaller», står det på hjemmesiden.

Silje Kathrine Robinson

– Ingen fare

Det var ikke bare skipet som ble påført skader i sammenstøtet. Også Nordhordlandsbrua fikk en trøkk. Det blir etter alt å dømme kostbart å utbedre skadene på broen, skrev BT tidligere i sommer.

Onsdag opplyste Jan Ove Nygård, brobyggeleder for brovedlikehold i Statens vegvesen, at de har oversikt over skader, men ikke kostnader ved utbedring.

– På kort sikt er det ingen fare, men broen må utbedres, sa han.

Nordhordlandsbrua består av en 1246 meter lang flytebro i stål og en 346 meter lang bro med hovedspenn på 172 meter. Total lengde på broanlegget er 1610 meter.

Politiadvokat Trygve Ritland sa tidligere i sommer at de vet hva som skjedde før kollisjonen. Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra Ritland nå.