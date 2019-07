Erik Brun-Pedersen fisker laks i en av elvene som vil bli stengt for laksefiske to uker tidligere enn vanlig. Han mener det ikke tas tak i roten av problemet.

Fiskeutstyret ligger klart i det grønne gresset. Brun-Pedersen har tatt med seg den ene stangen og vadet ut i elven. Bortsett fra lyden av fiskesnøret som kastes ut og treffer vann, er det helt stille.

– Jeg har fisket her i 45 år. Jeg startet først i Mørkriselven, men de siste 15 årene har jeg fisket her i Fortunselvi, sier Brun-Pedersen.

Fortunselvi i Skjolden i Luster er en av mange elver i Sogn og Fjordane som Miljødirektoratet har valgt å stenge for laksefiske 17. august. Grunnen er at fangsten har vært betydelig lavere enn tidligere år.

– Å stanse fisket er et tiltak for å sikre nok gytefisk i elvene til høsten, sa fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær til NTB tidligere i uken.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Usikker på om tiltaket har en effekt

Brun-Pedersen leier en rettighet til å fiske i elven, og er i Skjolden hver sommer.

– Det er som å vinne i lotto å få fiske her, men det er ikke mye fisk og det er veldig regulert. Laksefiske her starter den 15. juli og får vi villaks må vi sette den ut igjen. Det er et klekkeri lenger oppe og det er det som gjør at det er laks her. Jeg får ta opp to laks fra klekkeriet på den tiden jeg er her, sier Brun-Pedersen.

Han er usikker på om tiltaket om å stenge elven to uker tidligere enn vanlig vil ha noen effekt.

– Hvis myndighetene virkelig vil gjøre noe med laksebestanden i elvene i Sogn, må de heller gjøre noe med alle oppdrettsanleggene langs kysten og luseproblematikken. Da kunne man kanskje ha fått noen effekt av det, fremfor å skulle stenge noen få uker i elvene her, sier Brun-Pedersen.

– Jeg mener dette er symbolpolitikk. Direktoratet vil vel vise handling, og iverksetter tiltak som de tror virker. Men de burde gå til roten av problemet, og det er ikke fisking i elvene.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det er fryktelig trist

Det har begynt å regne i Skjolden. Et stykke lenger opp i Fortunselvi står Øyvind Bergli, Sigurd Vistekleiven og Synnøve Vistekleiven og fisker ved en liten gapahuk.

– Vi har fisket her siden 2011. Det er lite fisk her nå. Langt mindre enn hva det var før, sier Sigurd Vistekleiven.

De bor i Vågå og har hytte i Jotunheimen. Annenhver uke fisker de i Fortunselvi.

– Det er nok for dårlig innsig i elven i forhold til før. Fisken går ut i havet og der skal den forbi oppdrettsanlegg, så det er ikke mange prosent som kommer inn igjen. Det er helt håpløst, sier Bergli.

Han fisker mest etter sjøørret, men synes det er trist at det er så lite laks i elven at de må stenge den tidligere for laksefiske.

– Det er fryktelig trist. Politikerne må snart få opp øynene, for det er lakselusen dette handler om, sier Bergli.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Bra at de er førevar

På Fortun ligger klekkeriet til Fortunselvi. Hydro driver klekkeriet. Jan Idar Øygard jobber i Hydro og er også en engasjert fisker.

– Jeg synes det er bra at de er førevar. Jeg tror det er mange grunner til at det nå er lite laks i elvene. Det er en stor forekomst av Tobis, som laksen spiser mye av. Derfor tror jeg mye av laksen er ute på kysten og beiter på den. Lusetallene i fjorden var også svært høye for to år siden, og det er den generasjonen av laks vi nå mangler, derfor kan det også være en av årsakene til at det nå er lite laks, sier Øygard.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Steinar Myrkrid er grunneier langs Fortunselvi, og har gått sammen med tre andre grunneiere for å leie ut noen kilometer til rundt 12 fiskere.

– Jeg synes det er skremmende, men vi har sett denne trenden lenge. Jeg ser ikke på det at de stenger som noe negativt, det er laksen vi må tenke på først og fremst. Vi må ta vare på villaksen, det er derfor positivt at den blir litt fredet, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– De får fortsette å øke på

Også Årdalselva er blant de elvene som må stenge 17. august, to uker tidligere enn normalt.

– Utbyggingen av kraftverket i Årdal har vært en påkjenning for vassdraget. Det har hatt sitt å si, sier Vidar Moen, leder for Årdal jeger og fiskeforening.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han skjønner argumentasjonen for stengingen av laksefiske.

– Det handler om det totale innsiget av laks. Det er for lavt, og det er her den gyter og formerer seg, sier Moen.

– Men jeg har lite forståelse for at det ikke blir gjort tiltak i oppdrettsnæringen. De får fortsette og øke på, og det er ingen som stopper det. Det å tilrettelegge i elver er en ting, men det må også tilrettelegges ute i fjordene, sier Moen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Hadde vært tragisk

Årøyelva i Sogndal er unntatt restriksjonen og holder laksefiske ut august. Knut Munthe Olsen er eneste grunneier, og lever av sportsfiske. Han synes det er trist at laksefiske stenger tidligere for andre elver, men mener det er et nødvendig tiltak.

– Hadde det skjedd her, ville det vært tragisk for oss. Jeg hadde tapt 500.000 til 600.000 i omsetning på de to ukene, sier Munthe Olsen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– En konstant diskusjonssak

Sturla Brørs, seniorrådgiver for fiskeseksjon i Miljødirektoratet, forteller at han skjønner hva fiskerne mener i henhold til oppdrettsnæringen.

– Dette er en konstant diskusjonssak som går på både hva vi kan gjøre, men også hva Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan gjøre. Det er både et faglig og et politisk spørsmål, sier han.

To av de største lakseelvene, Lærdalselva og Årøyelva stenges ikke for laksefiske før tiden.

– Grunnen til det er at de største vassdragene har et krav på seg til å ha god organisering. De har derfor en avtale med Fylkesmannen om å sette i gang såkalte forhåndsavtalte tiltak hvis situasjonen er dårlig. Derfor gjennomfører de i større grad tiltak på egne premisser. Forskriften om å stenge ned enkelte elver tidligere gjelder for de vassdragene som ikke har en slik avtale, sier han.