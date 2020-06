Dette er oppskriften på hvordan du ikke skal parkere

Se bildene av vårens verste parkeringer.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei. Denne bilisten var nok ikke blid da de så parkeringsboten. Foto: Bymiljøetaten

Det er mange som har planer om å tilbringe sommerferien på fire hjul i år. I en undersøkelse oppgir en av tre nordmenn at de skal på bilferie i sommer.

Arvid Heggestad, avdelingsleder for parkeringsavdelingen i bymiljøetaten, får med seg det meste som skjer av uforsvarlige parkeringer i Bergen. Han forteller at det er vanskelig å spå hvordan nordmenns planer om bilferie kommer til å påvirke antallet uforsvarlige parkeringer.

– Det er sannsynlig at vi vil se flere nordmenn og færre utenlandske sjåfører. Sånn sett forventer vi at totalen blir omtrent som normalt, men det er vanskelig å si hvordan det blir, sier Heggestad.

Han har sendt BT bilder av noen av de verste parkeringene han har sett så langt i år.

– Heldigvis er ikke dette parkeringer vi ser ofte.

Det er kanskje praktisk å parkere rett foran inngangen, men da må du forvente å betale boten for det også. Foto: Bymiljøetaten

– Kan fort bli et par riper i lakken

Noen uforsvarlige parkeringer ender i en bot for bilisten, andre kan stjele livsviktig tid fra nødetater.

Trine S. Sommerlade, informasjonsleder i Bergen brannvesen, forteller at biler som blokkerer veien kan gjøre at brannvesenets utrykning blir forsinket.

– Har vi tid, må vi be om hjelp til tauing av bilen eller bilene. Er det krise, prøver vi så godt vi kan å komme forbi, selv om det kan føre til skade på bilene. Det kan fort bli et par riper i lakken i en sånn situasjon.

Her ble bossbilen sittende fast bak en parkert bil. Det er viktig å huske på at det skal være tre meter fri veibredde for at større kjøretøy skal komme seg forbi. Foto: Bymiljøetaten

Brannvesenet møter oftest på problemet på steder hvor veien i utgangspunktet er smal. Biler parkeres uforsvarlig slik at det blir så trangt at brannbilen ikke kommer seg forbi.

Husk på at brannvesenet må forbi når du parkerer. En brannbil trenger minst tre meter veibredde for å komme seg forbi.

– Tenk på brannvesenet og tenk på andre. Det er noen som trenger at brannvesenet kommer frem når de rykker ut, og en uforsvarlig parkert bil kan forhindre at de kommer tidsnok, sier Sommerlade.

Det at bossbilene blir sittende fast er ikke uvanlig. Hadde dette vært en brannbil på utrykning, hadde nok bilen fått noen riper i lakken. Foto: Bymiljøetaten

Birs bossbiler trenger i likhet med brannvesenet tre meter i veibredde, og uforsvarlig parkerte biler er ikke et ukjent problem for renovasjonsselskapet.

– I noen tilfeller kommer ikke bossbilen inn i gaten i det hele tatt, fordi det står en bil parkert i veien, sier Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i Bir.

Et annet problem er at bilene parkeres foran bosspann og containere, slik at bossbilen ikke får hentet bosset.

Skudal forteller at noen av bossmennene har tatt noen grep for å stoppe bilistene fra å parkere bilene sine i veien.

– Noen steder må bossmennene sette containeren fra seg litt ut fra veiskulderen for å hindre at den blir inneparkert slik at de ikke får tømt den.

Forhindrer bosstømming

I noen tilfeller kan en dårlig parkert bil forhindre at et nabolag får tømt bosspannene sine.

– Hvis en bil blokkerer veien, kjører vi ofte en annen del av ruten og kommer tilbake. Hvis den fortsatt står der og vi ikke kommer oss forbi, er vi nødt til å sende melding til de husholdningene det gjelder om at bosset deres dessverre ikke blir hentet, forteller Skudal.

Hvis det står en bil og blokkerer veien, får bossbilen ofte hjelp av trafikketaten til å taue vekk bilen, så de kommer seg forbi.

Parkerer du i nabolag må du både være obs på dem som bor der, og på at større kjøretøy skal komme forbi. En god huskeregel er å ikke parkere foran andres inngangsparti eller oppkjørsel. Foto: Bymiljøetaten

– Men de har også andre oppdrag, og vi kan ikke bli stående og vente i flere timer, sier Skudal.

I en sånn situasjon kan det være bossbilen må rygge ut fra gaten, noe Skudal forklarer kan være farlig.

Bossbilene kjører rundt i nabolag, og derfor kan fort noe eller noen havne bak bilen.

– Plutselig kan et barn løpe ut i veien, og med en så stor bil kan det bli store skader. Det at noen skal bli skadet er selvfølgelig det vi frykter mest, sier Skudal.

Hva må du huske på?

Heggestad har tips til hvordan både de lokale og bilturistene skal unngå parkeringsbot i sommer.

– Det gjelder for så vidt alle, men det er viktig å følge med på skilting og forholde seg til reglene. Husk at det kan komme større kjøretøy uansett hvor du parkerer, så ha tre meter i fri veibredde som en tommelfingerregel.

– Til dem som skal inn til Bergen sentrum i sommer, vil jeg anbefale å bruke parkeringshus. Da slipper man å måtte passe tiden og kan stå så lenge man vil. Parkerer man på gateplan har man som regel bare en eller to timer på seg, og glemmer du tiden, blir det fort en bot.