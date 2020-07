På jakt etter lesestoff til ferien? Her er sommerens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

1. Lars Erik (28) skal gjennom Sjøforsvarets mest krevende utdanning. Vil han klare det?

Foto: Bård Bøe

Les hele saken: Denne utdanningen skal hindre en ny «Helge Ingstad»-ulykke

Plutselig forsvinner kartet på skjermen foran ham.

– Vi har mistet GPS. Sett mode «manuell posisjonering», optisk kontroll, melder han til operasjonsrommet i båten.

En soldat fra operasjonsrommet kommer opp på broen.

– Vet noen hva som er galt?

– Ja. Det vil ta minst en halvtime å utbedre det, sier skipssjefen og humrer litt for seg selv.

Korvetten kruser videre i høy fart. Lars Erik Vevang vet at han må være i stand til å navigere uten hjelpemiddelet sjefen nettopp har sabotert.

2. I dagevis gikk de på tå hev, livredde for å få korona inn på sykehjemmet. Så ringte sjefen.

Foto: Bjørn Erik Larsen

Les hele saken: Dette er historien til fire i frontlinjen

Da ergoterapeut Emma Petursdottir (46) avslutter telefonsamtalen, har hun en stor klump i magen. Bare minutter senere er hun på vei til sykehjemmet.

Det tar 13 dager fra alarmen for alvor går, til smittede pasienter blir evakuert. I mellomtiden flytter Petursdottir inn på feltseng på sykehjemmet.

Det er så hektisk at verken Petursdottir eller sykehjemssjefen har hatt tid til å følge med på nyhetene. Men de regner med at sykehusene har det langt verre enn hos dem.

I en sjelden pause ser de bort på Haraldsplass, der sykehusansatte øver på å ta imot smittede pasienter.

Først da blir de klar over at det er like mange smittede til sammen på de to sykehusene i byen, som det er hos dem alene.

3. På telefonenen fikk Mariann spørsmålet: Kunne verdens mest kjente kokk komme på besøk?

Foto: Jan M. Lillebø

Les hele saken: Michelinholmen

I en oselver i sundet utenfor Bjorøy ror verdens kanskje mest kjente kokk. Gordon Ramsay spiller inn TV-program fra Vestre Steinsundholmen ved Sotra. Men hvorfor er han kommet hit? Svaret ligger i sjøen – og selskapet som er blitt fast leverandør av sjømat til Nordens Michelin-restauranter.

En knapp time etter at skalldyrene tas opp fra sjøvannet i Øygarden, kan de ligge på et restaurantkjøkken i Bergen. Ferskere skalldyr får du knapt, med mindre du dykker etter dem selv.

Slik Gordon Ramsay gjorde utenfor Vestre Steinsundholmen.