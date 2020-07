Lam fikk halen bitt av: – Noen hundeeiere ødelegger for alle andre

– Nå må folk begynne å våkne litt, sier sauebonde Frode Hansen. Han ønsker at flere hundeeiere respekterer båndtvangen på Byfjellene.

Sauebonde Frode Hansen risikerer å måtte avlive lammet etter et hundeangrep. Foto: Frode Hansen

– Jeg regner med at jeg må avlive lammet. Det har bitemerker over ryggen, og mangler deler store deler av halen, sier sauebonde Frode Hansen.

Fredag ble han oppringt av en annen bonde i Selvik i Åsane. Da fikk han beskjed om at et av lammene hadde blitt bitt og var full av mark i sårene.

– Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle oppleve dette, sier Hansen.

Flere sauer har blitt skadet

Han er ikke den første sauebonden som må hente skadede dyr ned fra Byfjellene. I juni måtte en sau avlives etter å ha blitt angrepet av en hund.

Hansen er nesten helt sikker på at det også i dette tilfellet er en hund som har skadet lammet.

Lammet har skader flere steder på kroppen. Foto: Frode Hansen

– Ulv har vi ikke, og rev er det minimalt av. Denne hunden har ikke angrepet for å drepe eller spise, men bare for å ha det moro, sier Hansen.

– Fåtall ødelegger for alle

Han er oppgitt over at enkelte hundeeiere lar hundene gå uten bånd i utmarken til sauebøndene.

– Noen hundeeiere ødelegger for alle andre. De som ødelegger, de ødelegger skikkelig, sier Hansen, men understreker at de fleste hundeeiere han møter respekterer reglene.

Sauebonden ønsker at flere hundeeiere skal respektere båndtvangen på Byfjellene. Foto: Frode Hansen

Han forteller at enkelte hundeeiere slipper hundene løs inne på eiendommen hans, rett ved dyrene.

– De går forbi med hundene 20–30 meter bak seg. Det blir som om jeg skulle slippe hundene mine ut i hagen til andre, sier Hansen, som selv har flere sanktbernhardshunder.

– Må respektere båndtvang

Totalt har han 70 sauer og lam som går på fjellet. Han sier at lammet som har fått biteskader fremdeles lever, og at det får behandling for smerter.

– Lammet har problemer med å stå og å gå. Jeg har hatt kontakt med en veterinær, og vi skal ta en avgjørelse om hva som skjer videre.

Han håper at hundeeiere skal bli flinkere til å respektere båndtvangen.

– Jeg er skuffet over enkelte. Det er verken første eller siste gangen dette skjer, sier sauebonden.