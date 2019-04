To personer er kommet til skade i forbindelse med et sprengningsuhell i Angedalen i Førde, opplyser politiet på Twitter.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 17.38. Først meldte de at en person var hentet av ambulansepersonell og fraktet til sentralsykehuset i Førde.

– Vi foretar avhør av andre ansatte og skal utføre åstedsundersøkelser, uttalte operasjonsleder Arve Samsonsen til BT rett etter at ulykken var blitt kjent.

Nesten to timer senere, klokken 19.17, melder politiet at to personer er kommet til skade. Begge er hentet av ambulanse og tatt med til sykehuset.

– Begge var bevisst, tilstand for øvrig ukjent. Politiet er på åstedet og foretar undersøkelser og avhør. Sak vil bli opprettet, skriver politiet på Twitter.

Angedalen er en dal som strekker seg 20 kilometer nordøst fra Førde sentrum. Sentralsykehuset er plassert helt i starten av dette dalføret. Det pågår bygging av et kraftverk i området, og det er i fobindelse med dette arbeidet at to personer er kommet til skade.