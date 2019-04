BT Juniors egne reportere har laget én quiz hver. Hvor mange rette klarer du?

Med denne quizen kan du teste deg selv, vennene dine eller hele familien. En idé kan være å dele inn i lag og ha en morsom premie til laget som får flest rette.

Jonas sin godt og blandet-quiz

Ørjan Deisz

1. I Bergen sier vi boss, hva sier de på Østlandet?

a) Søppel

b) Bekkalokk

c) Sjef

2. I hvilket land er Praha hovedstad?

a) Tadsjikistan

b) Tsjekkia

c) Italia

3. Hvilken kommune tilhører Åsane?

a) Arna

b) Bergen

c) Åsane er en egen kommune

4. Hva byttet NSB navn til i 2019?

a) Vy

b) Fy

c) De har ikke byttet navn, hvorfor skulle de det?

5. Hvor skal Champions League-finalen spilles i år?

a) Barcelona

b) München

c) Madrid

6. Hvem er yngst i The Voice-panelet?

a) Lene Marlin

b) Martin Danielle

c) Yosef Wolde-Mariam

7. Hvilke farger er det på de tre stripene som dekker forsiden av emballasjen til Kvikk Lunsj-sjokoladen?

a) Rød, gul og grønn

b) Rød, blå og gull

c) Svart, grønn og brun

8. Hvilke to kandidater kjemper om Premier League-seieren?

a) Liverpool City og Manchester United

b) Manchester City og Chelsea

c) Manchester City og Liverpool

9. Hva heter den nyeste spilleren til Brann?

a) Veton Berisha

b) Erik Huseklepp

c) Håkon Opdal

10. Hva heter den personen Peter Pan kjemper mot i Peter Pan?

a) Wendy

b) Smee

c) Kaptein Krok

Svar: 1. a), 2. b), 3. b), 4. a), 5. c), 6. b), 7. a), 8. c), 9. a) og 10. c)

Aksels politikk-quiz

Ørjan Deisz

1. Hva heter ordføreren i Bergen?

a) Trude Drevland

b) Marte Mjøs Persen

c) Harald Schjelderup

2. Hvilke partier sitter i det nåværende byrådet?

a) H og Frp

b) H, Frp, V og KrF

c) Ap, V og KrF

3. Hvor mange partier er representert i bystyret?

a) 17 partier

b) 9 partier

c) 11 partier

4. Hva heter det nye partiet i Bergen som plutselig er blitt veldig populært?

a) Folkeaksjonen Nei-til-mer-bombenger

b) Bergenspartiet

c) Det Politiske Parti

5. Hvilken dag avholdes kommunevalget i år?

a) Mandag 9. september

b) Fredag 20. september

c) Mandag 23. september

6. Kan vi stemme før valgdagen?

a) Ja

b) Nei

c) Ja, men kun de over 60 år

7. Hvor gammel må man være for å kunne avgi stemme ved valget?

a) 18 år

b) 20 år

c) 16 år

8. Må alle stemme?

a) Ja

b) Nei

c) Nei, men man må stemme når det er Stortingsvalg

9. Hvem er det som egentlig bestemmer i Bergen kommune?

a) Ordføreren

b) Bystyret

c) Byrådet

10. Finnes det et politisk ungdomsbystyre i Bergen?

a) Ja

b) Nei

c) Ja, men der sitter det kun voksne

Svar: 1. b), 2. c), 3. b), 4. a), 5. a), 6. a), 7. a), 8. b), 9. b), 10. a)

Victorias påskespesial

Ørjan Deisz

1. Hvilken av fargene er en typisk påskefarge?

a) Rød

b) Grønn

c) Gul

2. Hvorfor feirer vi påske?

a) Fordi man kjeder seg i april

b) Fordi Jesus sto opp fra de døde (korrekt)

c) Fordi Moses ble født

3. Hvilket av disse dyrene er et «påskedyr»?

a) Kanin

b) Gås

c) Hare

4. Det er én plante mange har i påsken. Hvilken?

a) Gåsunger og påskeliljer

b) Hestehov

c) Kirsebærtre

5. Er det påskeferie på samme tid hvert år?

a) Nei, det kan aldri skje

b) Ja

c) Nei, men påsken vil alltid være mellom 22. mars til 25. april

6. Ordet påske kommer fra «pesach». Hva betyr det?

a) Guds sønn

b) Lykke

c) Gå forbi eller hoppe over

8. Hva har Påskeøya utenfor Sør-Amerika å gjøre med påsken?

a) Det er veldig mange egg på øyen

b) En nederlandsk oppdager kom til øyen 1. påskedag

c) Påskemarsipanen produseres der

9. Hva heter påske på engelsk?

a) «Easter»

b) «Pousche»

c) «Onster»

10. Når er første skoledag etter påskeferien?

a) Mandag 22. april

b) Tirsdag 23. april

c) Onsdag 24. april

Svar: 1. c), 2. b), 3. c), 4. a), 5. c), 6. c), 8. b), 9. a), 10. b)

Irenes musikk-quiz

Ørjan Deisz

1. Hvilken bergensrapper har låtene "Skolegården" og "Fidget Spinner?"

a) Lars Vaular

b) MachoMayne

c) Kamelen

2. Hva er mellomnavnet til Alan Walker?

a) Olav

b) Ola

c) Wolfgang

3. Hvor bodde Edvard Grieg?

a) Lysøen

b) Troldhaugen

c) Grieghallen

4. Hva står Kygo for?

a) Kyrre Gørvell-Dahll

b) Knut Grøvel-Dallo

c) Kult Yrke Gul Ost

5. Hva er Razika?

a) En by i Palestina

b) Et band fra Bergen

c) En matrett fra Voss

6. Hvem har skrevet sangen «Kor e’ alle helter hen»?

a) Astrid S

b) Bjørn Eidsvåg

c) Jan Eggum

7. Hvem skal spille på årets Bergenfest Ung?

a) Marcus og Martinus

b) Fargespill, Miss Tati, MachoMayne og Unge Ferrari

c) Sigrid, Aurora og Sondre Justad

8. Fullfør sangteksten til Lars Vaular: «Rett opp og ned ...

a) ... hør ka eg har å si»

b) ... kom så går vi på ski»

c) ... vet du ka eg skal si»

9. Hvem har skrevet teksten til «Ja, vi elsker dette landet»?

a) Henrik Ibsen

b) Kygo

c) Bjørnstjerne Bjørnson

10. Hvor mange strenger er det på en gitar?

a) 4

b) 6

c) 7

Svar: 1. b), 2. a), 3. b), 4. a), 5. b), 6. c), 7. b), 8. a), 9. c), 10. b)