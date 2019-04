Redningsmannskaper har frigjort sjåføren som satt fastklemt etter at vogntoget traff fjellveggen etter kollisjon med en personbil.

Ulykken skjedde ved Kroken på riksvei 15 i Stryn, helt på grensen til Hornindal. Vogntoget kjørte inn i fjellveggen etter først å ha kollidert med en personbil. Dermed ble vogntogsjåføren sittende fastklemt etter ulykken.

– Er bevisst

– Føreren av vogntoget er bevisst og skal nå legges på båre og blir fløyet til sykehus av luftambulansen. Ut fra skadene vet vi ennå ikke om det blir til Ålesund eller til Haukeland, sier Roger Gundersen som er politiets innsatsleder på ulykkesstedet.

Førerhuset knust

– Er det store skader på vogntoget?

– Førerhuset er knust, sier innsatsleder Gundersen.

Til sykehus og legevakt

De fire personene som satt i personbilen skal også undersøkes etter ulykken. To av dem blir kjørt til sentralsjukehuset i Førde for sjekk, mens de to andre blir sendt til legevakten. Tidligere i dag fortalte operasjonsleder Terje Magnussen at de fire var ute av bilene sine og tilsynelatende virket oppegående.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 11.16 fredag formiddag. Riksvei 15 er stengt ved ulykkesstedet.